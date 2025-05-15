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國定假日增「4+1」 洪申翰：勞動部協助後續執行

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增國定假日「4+1」。勞動部長洪申翰15日受訪時表示，勞動部作為行政部門，會協助已通過的法規執行。另有國民黨立委提案接續修《勞基法》，增加年資淺勞工的特休假天數，洪申翰說，將搜集各方意見，讓制度更健全。

立法院日前三讀表決，通過紀念日及節日實施條例，新增國定假日「4+1」為小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，並將勞動節改為全國放假。

立法院社福衛環委會今處理、審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案，總預算有關勞動部主管預算凍結報告案，洪申翰前往備詢前接受媒體聯訪。

有關新增國定假日「4+1」，洪申翰表示，紀念日及節日實施條例已經在立院三讀通過，勞動部作為行政部門，必須協助已經通過的法規進行。勞動部會提醒雇主，按照勞基法規定，國定假日必須給勞工休假，雇主若徵得勞工同意在國定假日出勤，依法必須給雙倍工資。修法後的相關執行落實，勞動部都會協助。

另有國民黨立委提案，勞工任職三個月可以有3天特休，洪申翰表示，各方意見都會盡量搜集、討論，看如何讓相關制度更健全。

至於如何降低工時，洪申翰回應，大家都很關注工時問題，勞動部會大力推動、鼓勵勞資簽訂團體協約，透過高於法規要求的團體協約，來協助降低工時；勞動部也會加強勞檢查，要求企業法遵。

洪申翰提到，高工時與低薪有關，勞動部近年持續提高最低工資，讓低薪勞工薪資待遇能往上提高一點，避免勞工因收入不夠高，必須藉由加班提高收入，這是勞動部不樂見的狀況。盡可能幫勞工提高薪資，這是勞動部現階段努力降低工時的方向之一。

有金融業者近日在網路社群發起「＃終結IPO制度暴力」，金管會證實收到檢舉信，勞動部也證實收到10多封檢舉信函。洪申翰說，這些檢舉信是相關工作者提出，勞動部認為企業不該將不合理的風險轉嫁給勞工，後續將蒐集討論相關資訊，研議如何協助。

勞動部 國定假日 工時

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