台灣高鐵端午疏運再加開4班次列車 周六凌晨開放購票

端午節假期即將到來，台灣高鐵公司自5月28日至6月2日規畫為期6天的端午節假期疏運，高鐵公司表示，經持續檢視訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車（南下3班、北上1班）。

至於再加開的各車次售票時間，高鐵公司說，將自5月17日本周六凌晨0時起開放購票，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作的超商，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票。

高鐵公司表示，端午節假期疏運期間，共加開131班次列車（南下61班、北上70班），總計6天提供1066班次列車的旅運服務。其中，包含11班延後收班車次，均於晚間12時後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達端點站），且配置2節自由座車廂（11-12節），可多加利用延後收班車次，或購票前先查詢高鐵企業網站公告的「疏運期銷售資訊」，以利行程規畫。

此外，高鐵公司建議旅客前往車站前，可預先於企業網站或「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，輕鬆、及時地掌握車站排隊狀況，讓返鄉、出遊行程更順暢。

針對台中以北自由座需求較高時段，高鐵公司說，疏運期間特別擴大自由座運能，南下的5月29日周四18至20時（每整點25分南港站發車）；與北上的6月1日周日10至21時（每整點04分台中站發車，21時另有51分發車班次），上述時段行駛於南港-台中的區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）並停靠沿途各站。往返台中以北各站旅客可多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

疏運期間人潮較多，台灣高鐵公司呼籲旅客發揮公德心與同理心，乘車時相互禮讓；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，緊握扶手、站穩踏階，以確保安全。