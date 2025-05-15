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蹲馬桶別超過10分鐘！醫師示警1習慣「養痔瘡」：風險增46%

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒民眾上廁所千萬別滑手機，一旦習慣養成，痔瘡的風險恐增高46%。圖／123RF
醫師提醒民眾上廁所千萬別滑手機，一旦習慣養成，痔瘡的風險恐增高46%。圖／123RF

不少人上廁所習慣帶上手機，也邊滑手機邊如廁。林口長庚胃腸肝膽科副教授級主治醫師李柏賢透過臉書提醒民眾，上廁所千萬別滑手機，一旦習慣養成，痔瘡的風險恐增高46%，不得不慎。

李柏賢表示，在整理2025年美國消化疾病週(DDW)、Beth Israel Deaconess醫學中心研究時，發現一個有趣又實用的研究。研究指出上廁所時離不開手機的「馬桶低頭族」，可能會大幅增加罹患痔瘡的機率。

李柏賢說，該醫學中心的醫師團隊，調查了125名接受大腸鏡篩檢的成年人，發現約三分之二(66%)的人，承認如廁時會使用智慧型手機，且超過一半的人幾乎每次上廁所都會滑手機。更驚人的是，上廁所愛滑手機的族群，罹患痔瘡的風險比沒滑手機的人高出46%。李柏賢表示，這差異在校正年齡、性別、體重指數、運動量和膳食纖維攝取等因素後，結果仍然相當顯著。

李柏賢解釋，因為滑手機的習慣會讓如廁的人不知不覺在馬桶上坐太久，該調查中有37.3%的「馬桶滑手機族」，每次如廁時間均超過6分鐘，而不帶手機的人只有7.1%會蹲那麼久。

醫師進一步道，因為痔瘡簡單來說，就是肛門口的靜脈曲張，因為長時間久坐，讓肛門直腸部的血液回流不順，導致局部靜脈壓力增加，久而久之更容易養出痔瘡。

李柏賢並透露該研究中還包含一項有趣的發現，「馬桶低頭族」在如廁時最愛瀏覽的是新聞，比率超過一半，為54.3%，其次是社群媒體，占將近一半，為44.4%，再來則是查收簡訊或電子郵件，占約3成，為30.5%。這三大類的手機內容經常讓人越看越投入，蹲馬桶的時間也就跟著拉長了。

醫師提醒民眾，在如廁時還是專心「解放」較為理想，勿做過多額外活動。一般來說，如廁時間能在5至10分鐘內結束。他呼籲，下次上大號時，不妨把手機留在門外，一時滑手機雖爽，但痔瘡出血或疼痛起來可就苦了屁股。

低頭族 痔瘡 靜脈曲張 馬桶

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