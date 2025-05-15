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未來1周高溫炎熱今上看36度 周六午後雷陣雨範圍擴大
未來1周高溫炎熱，中央氣象署技正林秉煜表示，注意防曬和補充水分，小心中暑。午後有局部雷陣雨，山區活動注意天氣變化。金馬地區今天至周日注意低雲或霧影響能見度。
林秉煜表示，受到太平洋高壓影響，台灣附近整體雲量偏少，只有綠島、蘭嶼雲量相對偏多，其他地區晴到多雲可見陽光。目前下雨區域主要在蘭嶼、綠島、台東地區，甚至綠島、蘭嶼今天仍有可能出現局部較大雨勢。
中央氣象署發布蘭嶼、綠島大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，綠島及蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；台東地區亦有局部較大雨勢發生的機率。
未來天氣趨勢，林秉煜表示，今天到下周三整體溫度偏高，各地可以來到31至34度左右；今天受到東南風影響，東半部下雨機率比較高，山區也會有一些午後雷陣雨發展情形。今明兩天降雨比較零星、局部，周六開始風向轉為偏南風到西南風，午後雷陣雨範圍逐漸變廣，尤其中部以北、宜花地區午後雷陣雨可能影響到平地。
林秉煜表示，周末清晨中南部沿海有些降雨機率。下周一至下周三轉為偏西南風，午後雷陣雨除了山區，包括大台北、宜花地區也要留意午後雷陣雨。
溫度趨勢，他說，今明兩天高溫可以來到31至33度以上，特別是南部近山區和內陸河谷地方，因為溫度不容易調節，甚至來到36度左右的高溫。周末到下周溫度變化不大，都是要注意熱。
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