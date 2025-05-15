勞動部檢討移工政策 研議本勞加薪可增移工名額
國內面臨缺工，各界關注移工政策，勞動部長洪申翰今天說，目前正思考是否只要雇主替本國勞工加薪，就可以多一些聘僱移工的名額，目前正整體檢討移工政策。
台灣因少子化、高齡化因素，許多產業面臨缺工，使得移工相關政策廣受關注，行政院長卓榮泰日前接受媒體專訪時提及，打算若雇主把本勞薪資提高到一定程度，就可獲得多一些外籍移工的名額，如此本勞的薪資也會增加。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案，洪申翰今天對此受訪指出，現行關於跨國勞動力開放的最優先原則就是本國籍勞工優先，「不希望開放後變成產業底薪定錨效應」。
洪申翰表示，勞動部現正確實在整體檢討開放政策，正思考是否雇主幫本國勞工加薪就可以拿到多一些名額，這是思考方向之一，但最終目的仍希望保障本國勞工權益及兼顧產業需求。
至於日前勞動部暫緩讓畢業僑外生可以擔任護佐、貨運司機等6款中階技術工作，後續將與相關部會開會討論，確認規劃配套措施一事，洪申翰表示，會提醒相關主管部會，讓政策更周全是政策目標。
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