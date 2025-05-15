未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱，大致為午後零星西北雨。下周四傍晚起微弱鋒面接近，周日至下周六台東有局部火燒風發生的機率。綜合研判，觀察25日至26日環境有利梅雨建立的機率。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後各地山區有零星短暫雨，台南以南亦有零星短暫雨。周六，午後各地有零星短暫雨。周日至下周一，清晨於台南以南沿海有零星短暫雨，桃園以北、宜花東及各地山區有零星短暫雨。下周一，午後各地山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二至下周三，午後大台北東側、宜花東及各地山區有零星短暫雨。下周四，午後大台北東側、宜花東及各地有零星短暫雨，傍晚起微弱鋒面接近影響，台中以北轉有零星短暫雨。下周五，午後桃園以北及宜蘭有零星短暫雨。下周六，午後各地山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。