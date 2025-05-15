快訊

不雅考卷爭議會考前夕開親師會 金城國中家長全體缺席：校方只想滅火

延托心酸／家長苦求沒用 這公幼落實延托遲到3次退學籍

中國漫記／印巴空戰打下飆風很意外？殲-10誕生才意外

聽新聞
0:00 / 0:00

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱，大致為午後零星西北雨。本報資料照片
未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱，大致為午後零星西北雨。本報資料照片

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱，大致為午後零星西北雨。下周四傍晚起微弱鋒面接近，周日至下周六台東有局部火燒風發生的機率。綜合研判，觀察25日至26日環境有利梅雨建立的機率。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後各地山區有零星短暫雨，台南以南亦有零星短暫雨。周六，午後各地有零星短暫雨。周日至下周一，清晨於台南以南沿海有零星短暫雨，桃園以北、宜花東及各地山區有零星短暫雨。下周一，午後各地山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二至下周三，午後大台北東側、宜花東及各地山區有零星短暫雨。下周四，午後大台北東側、宜花東及各地有零星短暫雨，傍晚起微弱鋒面接近影響，台中以北轉有零星短暫雨。下周五，午後桃園以北及宜蘭有零星短暫雨。下周六，午後各地山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興

延伸閱讀

太平洋高壓太強了 持續高溫悶熱 賈新興：梅雨有利條件可能不怎麼好

有利梅雨環境可能這時建立 賈新興：6月降雨相對偏少機率較高

有利梅雨環境 賈新興：25到26日起有建立的機率

有利梅雨建立環境 賈新興估20日至22日機率大

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定的天氣型態，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

60歲工人「尿尿分岔」常弄濕褲！ 一檢查發現尿道口布滿小腫瘤

一名60歲工人尿尿一直分岔，尿濕褲子，醫師檢查發現，他的尿道口有0.5公分的腫瘤，腫瘤延伸長度至少4公分，壓迫到尿道，導...

凌晨3時13分花蓮縣近海規模3.8地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時13分，在花蓮縣政府北北東方12.4公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3....

外科神刀手／換肝之父陳肇隆 累積2500多例肝臟移植手術

高雄長庚名譽院長陳肇隆被喻為「換肝之父」、「亞洲肝臟移植的開拓者」，「19公分（長）、19公分（寬）」是他的神祕數字，手指、手掌等方寸間執行過2500多例肝臟移植手術，挽救眾多生命，讓數千家庭免於生離死別的世間悲劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。