快訊

不雅考卷爭議會考前夕開親師會 金城國中家長全體缺席：校方只想滅火

延托心酸／家長苦求沒用 這公幼落實延托遲到3次退學籍

中國漫記／印巴空戰打下飆風很意外？殲-10誕生才意外

聽新聞
0:00 / 0:00

60歲工人「尿尿分岔」常弄濕褲！ 一檢查發現尿道口布滿小腫瘤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡指出，一名工人因尿尿分岔檢查出罹患尿道癌。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡指出，一名工人因尿尿分岔檢查出罹患尿道癌。記者游振昇／攝影

一名60歲工人尿尿一直分岔，尿濕褲子，醫師檢查發現，他的尿道口有0.5公分的腫瘤，腫瘤延伸長度至少4公分，壓迫到尿道，導致每次小便都分岔，後來採用尿道腫瘤刮除術，再搭配藥物治療；尿道癌容易復發，男子經追蹤後二度復發，手術後再治療，才逐漸改善，目前持續追蹤。

台中大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者是一名工人，自述每次上廁所尿尿分岔的情形已經達4個多月，讓他不知道怎麼辦。男性尿尿分岔很常見，患者也沒有其他泌尿道的疾病，沒有結石、血尿、尿不出來，原本要他再自我觀察，但是患者說幾乎每次尿尿都會弄濕褲子，才進一步安排膀胱鏡檢查。

黃品叡說，幫患者膀胱鏡檢查時，沒想到在距離尿道口2公分的地方，發現布滿了0.5公分腫瘤，腫瘤延伸至少4公分；追問才知，患者除抽菸外，工作環境也沒有長期暴露於化學物質中，卻因此罹患尿道癌，比較罕見，還好發現早，屬於癌症初期，癌細胞沒有轉移，採用尿道腫瘤刮除術再搭配化療。

黃品叡表示，患者第一次術後化療後，隔了3個月再追蹤，沒想到再度復發，因此做第二次手術與化療；尿道癌症常見症狀包括血尿、頻尿和尿急、尿道疼痛或灼熱感、腰部或下腹部疼痛、小便時感到疼痛或灼熱等。該患者只有小便分岔，由於復發機率高，因此，視狀況以膀胱灌藥輔助，減少復發機率。

根據研究報告文獻指出，有長期抽菸習慣者，比沒有抽菸的罹患尿道癌的風險更高，因為香菸內的焦油成分，容易使人體引發多種癌症；黃品叡建議患者，戒掉抽菸的習慣，減少癌症復發的機率。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

60歲的工人尿道長滿0.5公分的腫瘤(霧狀，箭頭處)，檢查出罹患尿道癌。記者游振昇／攝影
60歲的工人尿道長滿0.5公分的腫瘤(霧狀，箭頭處)，檢查出罹患尿道癌。記者游振昇／攝影

患者 抽菸 腫瘤

延伸閱讀

3旬男長期腹脹 醫剖腹驚見百顆小腸腫瘤「3點極其少見」

40多歲男突癱坐輪椅竟罹罕見腫瘤 質子治療助他行走

八旬婦腹痛就醫！驚見「直徑24公分」巨大胃部基質腫瘤

女星突爆右耳失聰！腫瘤隨時爆裂　沮喪：只能讀唇語

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定的天氣型態，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

60歲工人「尿尿分岔」常弄濕褲！ 一檢查發現尿道口布滿小腫瘤

一名60歲工人尿尿一直分岔，尿濕褲子，醫師檢查發現，他的尿道口有0.5公分的腫瘤，腫瘤延伸長度至少4公分，壓迫到尿道，導...

凌晨3時13分花蓮縣近海規模3.8地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時13分，在花蓮縣政府北北東方12.4公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3....

外科神刀手／換肝之父陳肇隆 累積2500多例肝臟移植手術

高雄長庚名譽院長陳肇隆被喻為「換肝之父」、「亞洲肝臟移植的開拓者」，「19公分（長）、19公分（寬）」是他的神祕數字，手指、手掌等方寸間執行過2500多例肝臟移植手術，挽救眾多生命，讓數千家庭免於生離死別的世間悲劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。