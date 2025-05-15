60歲工人「尿尿分岔」常弄濕褲！ 一檢查發現尿道口布滿小腫瘤

一名60歲工人尿尿一直分岔，尿濕褲子，醫師檢查發現，他的尿道口有0.5公分的腫瘤，腫瘤延伸長度至少4公分，壓迫到尿道，導致每次小便都分岔，後來採用尿道腫瘤刮除術，再搭配藥物治療；尿道癌容易復發，男子經追蹤後二度復發，手術後再治療，才逐漸改善，目前持續追蹤。

台中大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者是一名工人，自述每次上廁所尿尿分岔的情形已經達4個多月，讓他不知道怎麼辦。男性尿尿分岔很常見，患者也沒有其他泌尿道的疾病，沒有結石、血尿、尿不出來，原本要他再自我觀察，但是患者說幾乎每次尿尿都會弄濕褲子，才進一步安排膀胱鏡檢查。

黃品叡說，幫患者膀胱鏡檢查時，沒想到在距離尿道口2公分的地方，發現布滿了0.5公分腫瘤，腫瘤延伸至少4公分；追問才知，患者除抽菸外，工作環境也沒有長期暴露於化學物質中，卻因此罹患尿道癌，比較罕見，還好發現早，屬於癌症初期，癌細胞沒有轉移，採用尿道腫瘤刮除術再搭配化療。

黃品叡表示，患者第一次術後化療後，隔了3個月再追蹤，沒想到再度復發，因此做第二次手術與化療；尿道癌症常見症狀包括血尿、頻尿和尿急、尿道疼痛或灼熱感、腰部或下腹部疼痛、小便時感到疼痛或灼熱等。該患者只有小便分岔，由於復發機率高，因此，視狀況以膀胱灌藥輔助，減少復發機率。

根據研究報告文獻指出，有長期抽菸習慣者，比沒有抽菸的罹患尿道癌的風險更高，因為香菸內的焦油成分，容易使人體引發多種癌症；黃品叡建議患者，戒掉抽菸的習慣，減少癌症復發的機率。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康