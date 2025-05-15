今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定的天氣型態，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，大環境風向為東南到偏南風，上午各地大致為晴到多雲，午後因為熱力作用，山區有雲層發展、擴散，可能造成局部短暫陣雨或雷雨，不過降雨大部分都集中在山區，平地受影響有限，可能只是有些地方雲量增多，降雨機會仍低。

白天溫度較為炎熱，吳聖宇說，東半部高溫30至32度，西半部高溫可以來到32至34度或以上，陽光紫外線也很強，外出務必要做好防曬、防中暑的準備。

周末高壓勢力稍微減弱東退，吳聖宇表示，北邊的鋒面系統也較為往南移動，尤其周日有機會來到東海南部或台灣北方海面一帶，雖然鋒面南壓後將會逐漸減弱，但仍會讓大氣狀態變得比較不穩定一些，午後雷雨比較明顯。除了山區之外，平地也會有局部午後雷雨機會。

吳聖宇表示，因為大環境風向為偏南到西南風的關係，北部、東半部平地受影響的可能性較大，周末安排活動要注意午後的天氣變化情況，尤其是要到山區或是溪流邊活動更要特別留意。雖然午後雷雨增多，但是白天的溫度仍然持續偏高，東半部高溫30至32度或以上，西半部高溫可達32至34度或以上。

下周一高壓又有增強的趨勢，吳聖宇表示，鋒面系統再度往北退回長江流域重整，預期下周一到周三午後雷雨減少，範圍也將往山區縮減，白天溫度持續偏高炎熱。

下周四鋒面又往南靠近東海南部到台灣北方海面，吳聖宇表示，但是一樣是南下後就逐漸減弱，因此預期對於天氣的影響仍是以午後雷雨的範圍擴大，降雨略增多為主。下周五、周六鋒面位置再度偏北，仍是要留意午後熱對流發展、擴散帶來的天氣變化。

吳聖宇表示，依照目前的模式預報資料，鋒面要真正能夠南下來到台灣附近，可能要等到25日左右，但是預報的時間還太早，變化仍大，需要持續觀察。

未來7至10天內高壓大致上都比較偏強，西伸到南海，吳聖宇表示，導致鋒面位置較為偏北，即使偶爾往南接近台灣，也是在靠近後鋒面型態就減弱，結構逐漸消散，可能讓午後熱對流發展變得比較旺盛，範圍也比較大，但鋒面本身還不會直接影響台灣。

吳聖宇表示，高壓西伸到南海，也讓西南季風始終無法穩定進入南海，看起來今年真正「入梅」的時間點偏晚，往年平均大概都落在5月15至20日之間，今年則可能要等到5月下旬後半才比較有機會，預期會比正常時間要晚1至2周左右，後續的預報情況值得持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。