聽新聞
0:00 / 0:00
未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高
昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區晴朗，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨的機率。各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。北部20至34度、中部19至35度、南部21至36度、東部21至35度。
吳德榮表示，明天至下周六滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團內，各地大都晴時多雲，白天熱如炎夏，最高氣溫達36度，下周還會再高一些，應注意防曬、防中暑；東半部及山區午後偶有局部短暫降雨的機率。
明天、周六環境水氣稍增，東半部及山區午後降雨範圍稍擴大。吳德榮表示，下周四滯留鋒稍靠近，不穩定度稍提高，但午後局部短暫降雨的型態，改變並不大。
下周六鋒面還在東海，台灣仍在其南方的暖氣團內；吳德榮表示，美國模式模擬則調整為，鋒面還在華南；兩者型態不同，但皆未影響台灣。故第3波梅雨季鋒面何時影響？未來10天機率不大，還得繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言