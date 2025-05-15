未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區晴朗，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨的機率。各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。北部20至34度、中部19至35度、南部21至36度、東部21至35度。

吳德榮表示，明天至下周六滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團內，各地大都晴時多雲，白天熱如炎夏，最高氣溫達36度，下周還會再高一些，應注意防曬、防中暑；東半部及山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

明天、周六環境水氣稍增，東半部及山區午後降雨範圍稍擴大。吳德榮表示，下周四滯留鋒稍靠近，不穩定度稍提高，但午後局部短暫降雨的型態，改變並不大。

下周六鋒面還在東海，台灣仍在其南方的暖氣團內；吳德榮表示，美國模式模擬則調整為，鋒面還在華南；兩者型態不同，但皆未影響台灣。故第3波梅雨季鋒面何時影響？未來10天機率不大，還得繼續觀察。