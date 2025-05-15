今晴朗炎熱上看36度高溫 周末水氣增午後降雨範圍擴大

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天綠島及蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天各地為晴到多雲穩定的天氣，中央氣象署說，只有在東半部地區及恆春半島偶有零星陣雨，中午過後大台北地區及各地山區也有局部短暫雷陣雨發生機率。

氣溫方面，今天各地溫暖偏熱，高溫普遍為30至34度，南部近山區氣溫會再更高一些，局部高溫可能達到36度左右，夜晚清晨中部以北、宜蘭及花蓮低溫20至22度，其他地區23至25度。

明天天氣仍穩定，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，中午過後大台北地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨發生機率。

周六、周日環境為偏南風，水氣稍增，午後降雨範圍擴大；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區容易有雷陣雨發生，周末有安排戶外活動留意午後天氣變化。

下周一至下周三環境轉為西南風，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；西南風影響之下，南部近山區及東南部地區局部氣溫也可能較高。

下周四至下周六環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，另外清晨在中南部沿海地區因為海陸風效應可能也有零星的短暫陣雨；後期在華中至華南一帶仍有鋒面系統發展、建立，不過其位置仍有不確定性，不排除有可能會再更接近到台灣北部海面，注意氣象署最新預報資訊。

明天清晨馬祖及明晚起至周日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。

近日降雨雖緩，不過部分地區土壤含水量較多，加上近期地震影響，山區土石較為鬆動，應慎防坍方及落石，進入山區活動仍應注意安全。