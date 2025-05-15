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他因脊髓腫瘤癱瘓 質子治療「拆彈」
四十多歲高先生去年六月因排尿、排便困難，右腳無力多次就醫，至醫院接受神經影像檢查，確診脊髓腫瘤，且為少見的原發於脊髓的高惡性度膠質瘤，接受質子治療後，病情穩定，無須倚賴輪椅。
北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟表示，兒童及年輕人的膠質瘤大都為長在腦或脊髓膠質細胞的惡性腫瘤，鮮少出現在中高齡成年人，治療相對棘手。質子治療可精準調控粒子射線在抵達特定深度後釋放能量，避免穿透及傷害周遭的正常組織。
劉彥麟指出，脊髓或腦部屬於易受傷害的敏感部位，質子治療則可提供更精準且安全的劑量，大幅降低副作用，為神經腫瘤與兒童腫瘤治療帶來更多新希望。
高先生表示，從去年十月迄今，共接受廿五次質子治療，脊椎腫瘤逐漸縮小，一開始須坐著輪椅至診間，最近僅須單側拐杖，即可走路，甚至能夠自行開車。
高先生指出，確診癌症後深陷恐慌，如果病情獲得控制，他相當珍惜與家人相處的時光，最近開始學煮飯，為女兒說睡前故事，這些日常片段成了他的重要力量。
北醫附醫二○二二年八月引進質子治療，累積治療五七○例個案，該院質子中心暨放射腫瘤科主任李欣倫說，質子抗癌的前五項為頭頸癌、兒童癌症、乳癌、攝護腺癌及肝癌，以質子為主要根治性治療癌別為鼻咽癌、顱內胚芽瘤、攝護腺癌。
北醫附醫院長施俊明表示，質子治療為兒童癌症、頭頸癌、脊髓腫瘤等患者提供更好治療方式。該院將於六月起引進新型腫瘤熱治療，搭配質子治療有效提升晚期及復發癌症病人的治療成效，未來配合ＡＩ、基因資料，讓患者獲得更完整治療。
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