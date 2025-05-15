15家醫院投入…粒子治療密度 台灣冠全球

粒子治療（質子治療與重粒子治療）為先進放療，但造價昂貴，以質子治療為例，約需五十億元，重粒子治療則需三十億元，但近年來醫界吹起軍備競賽風潮，全台累計十五家醫療機構採購醫用粒子治療設備，密度居全球之冠，平均每一五○萬人就有一家粒子治療中心。

衛福部已核准全台十五家醫療機構購置醫用粒子治療設備，數量達三十台，其中五家已開始營運，北醫附醫、林口長庚、中國附醫、高雄長庚等四家質子中心正式運作，而三總、台大癌醫中心分院、淡水馬偕醫院、台中榮總、彰化基督教醫院、大林慈濟醫院、奇美醫院、義大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等九家醫院則正設置採購質子設備。

台北榮總則成立國內第一家重粒子中心，中國附醫、花蓮慈濟正在建置中重粒子中心。

衛福部核准三十台粒子設備，分別為北部十二間（六家醫院）、中部七間（三家醫院）、南部八間（五家醫院）、東部三間（一家醫院），雖遭質疑密度偏高。不過，衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，我國針對粒子設備設置分區合理量目標，依照人口估計，目前只有東部超過合理量，北、中、南等三區仍有設置空間。

劉玉菁表示，醫用粒子設備委託團體規畫合理量上限，每五年一次，最新一次統計為二○二一年研究報告。