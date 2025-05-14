兒癌質子治療納給付 健保署今討論

愈來愈多研究證實，質子治療適用於兒童癌症，為此，台灣放射腫瘤醫學會日前向衛福部健保署提案，希望將「兒童固體腫瘤」質子治療納入給付，一旦順利，每年近二百名病童受惠。對此，健保署持正面支持態度，今天邀請學會開會討論，由署長石崇良親自主持。

台灣放射腫瘤醫學會秘書長李欣倫表示，血癌、白血病等兒童血液癌症病童需接受化學治療，至於腦癌、軟組織肉瘤等固體癌症可使用質子治療。近五年國際醫學取得共識，公認兒童固體癌症使用質子治療，安全性最高、傷害性最小，與其他治療技術相較，最能夠保存未受腫瘤侵犯正常組織。

學會日前向健保提案，重點有二，一為兒癌人數不多，全台兒童固體腫瘤人數每年約新增一至二百人，如健保給付質子治療，應不會造成太大財務衝擊。再者，使用質子治療，初期幼兒階段雖增加健保財務支出，但可大幅避免生長發育、智力異常等問題，後期約可減少逾九成後遺症，無須長期治療，降低成年後的健保支出。

健保署醫務管理組長劉林義表示，今日會議係由署長石崇良親自主持，由台灣放射腫瘤醫學會提出用藥效益評估、成本效益分析，討論後署方提供修正意見，學會帶回討論後，就可正式遞交提案。

劉林義強調，健保署支持兒童質子治療納入健保給付，但一項新治療科技在納入健保之前，需依程序檢視實證研究成效，並評估成本效益後，再行定奪。

「質子治療與放射治療療效相近，但可減少治療副作用。」台大癌醫分院放射腫瘤部主任許峯銘表示，除了兒童癌症之外，頭頸癌、肺癌、左側乳癌則因腫瘤鄰近心臟，傳統放療若不慎照射至心臟部位，將會提高冠狀動脈疾病、心律不整等副作用，考慮接受質子治療。

許峯銘表示，並不是每一位癌友都適合質子治療，例如，晚期癌友就很難透過放射治療控制。再者，質子治療講求精準度，過程中需盡量保持靜止不動，若病人身體虛弱，就無法配合擺放治療姿勢。