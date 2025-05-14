聽新聞
0:00 / 0:00

兒癌質子治療納給付 健保署今討論

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

愈來愈多研究證實，質子治療適用於兒童癌症，為此，台灣放射腫瘤醫學會日前向衛福部健保署提案，希望將「兒童固體腫瘤」質子治療納入給付，一旦順利，每年近二百名病童受惠。對此，健保署持正面支持態度，今天邀請學會開會討論，由署長石崇良親自主持。

台灣放射腫瘤醫學會秘書長李欣倫表示，血癌、白血病等兒童血液癌症病童需接受化學治療，至於腦癌、軟組織肉瘤等固體癌症可使用質子治療。近五年國際醫學取得共識，公認兒童固體癌症使用質子治療，安全性最高、傷害性最小，與其他治療技術相較，最能夠保存未受腫瘤侵犯正常組織。

學會日前向健保提案，重點有二，一為兒癌人數不多，全台兒童固體腫瘤人數每年約新增一至二百人，如健保給付質子治療，應不會造成太大財務衝擊。再者，使用質子治療，初期幼兒階段雖增加健保財務支出，但可大幅避免生長發育、智力異常等問題，後期約可減少逾九成後遺症，無須長期治療，降低成年後的健保支出。

健保署醫務管理組長劉林義表示，今日會議係由署長石崇良親自主持，由台灣放射腫瘤醫學會提出用藥效益評估、成本效益分析，討論後署方提供修正意見，學會帶回討論後，就可正式遞交提案。

劉林義強調，健保署支持兒童質子治療納入健保給付，但一項新治療科技在納入健保之前，需依程序檢視實證研究成效，並評估成本效益後，再行定奪。

「質子治療與放射治療療效相近，但可減少治療副作用。」台大癌醫分院放射腫瘤部主任許峯銘表示，除了兒童癌症之外，頭頸癌、肺癌、左側乳癌則因腫瘤鄰近心臟，傳統放療若不慎照射至心臟部位，將會提高冠狀動脈疾病、心律不整等副作用，考慮接受質子治療。

許峯銘表示，並不是每一位癌友都適合質子治療，例如，晚期癌友就很難透過放射治療控制。再者，質子治療講求精準度，過程中需盡量保持靜止不動，若病人身體虛弱，就無法配合擺放治療姿勢。

癌症 癌症治療 癌症防治法

延伸閱讀

手術封合劑給付過低？健保彙整價格強調高於國際

健康台灣論壇 專家聚焦可避免死亡、重症中心替代醫中

次世代基因定序納健保近1年 肺癌占最大宗

次世代基因定序給付快一年...申報前5癌別曝光 肺癌最多

相關新聞

未來7天暖如夏「高溫上看36度」 周末午後雷雨範圍擴大

未來1周的天氣多雲到晴白天暖如夏，午後局部短暫雷陣雨，中央氣象署預報員李名翔表示，周末西南風增強，午後雷陣雨範圍擴大，甚...

去日本玩「新增一物」不能帶上飛機 官方公告：手提、託運都一樣

日本一直是不少台灣人最愛的旅遊勝地，日本政府為了加強飛安，已規定行動電源、電池和打火機等物品禁止託運，僅能攜帶上機。最近，日本進一步更新了登機危險物品清單，並將無線充電式電捲棒納入管制範圍，若這些電捲棒的鋰電池無法拆卸，「將無法託運，也不允許隨身攜帶」。

3旬男長期腹脹 醫剖腹驚見百顆小腸腫瘤「3點極其少見」

34歲男子因長期腹脹就醫，檢查驚見腸道糾結成團，手術經歷3小時，切出上百顆脂肪瘤性息肉、總重達2.5公斤病變組織。由於病...

健康你我他／下午茶吃到飽 夫妻甜蜜約會

幾年前，拜機關實施國民旅遊卡強制消費的政策之賜，我與太太偶爾約會喝下午茶。短短幾個月，跑遍台北市五、六家吃到飽的餐廳，大...

34歲男腹脹 切除百顆小腸腫瘤重2.5公斤

長期腹脹不可輕忽！一名34歲男性因腹脹難耐就醫檢查，竟罕見小腸內有上百顆脂肪瘤性瘜肉合併多發性憩室及部分腸阻塞，經剖腹腸...

入住安縵奇嶺 獨享美國沙漠奇景

安縵奇嶺Amangiri，全球最難訂的安縵度假村之一，座落於美國西部沙漠，將極簡建築與荒野壯景完美交融，榮獲多項國際設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。