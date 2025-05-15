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國家級警報誤判 震央台東變嘉義

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
嘉義大埔14日上午10時48分發生規模4.5地震。圖／中央氣象署提供
嘉義大埔14日上午10時48分發生規模4.5地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署昨上午先後針對花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市等縣市發送國家級警報，提醒台東將發生顯著有感地震，不料事後卻發現震央其實是在嘉義大埔，兩地相差近百公里，且地震規模僅四點五，讓民眾虛驚一場。

對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，主因是東、西部測站密度不平均產生的誤判，這也是氣象署長期希望解決的問題，但首要解決的是東南部通訊、電力及交通問題。

根據氣象署災防告警內容，台東東南海域昨上午十時四十八分發生有感地震，但實際震央卻是在西部的嘉義縣大埔鄉山區，兩者相差近百公里，台東最大震度更僅有一級，讓收到警報的花東民眾一頭霧水。

吳健富說，國家級警報是地震發生後前兩秒，以Ｐ波振幅預估後面Ｓ波的情況，找出震央位置跟規模。

由於東南部及南部受限於地形及人口密度，測站數量較少，導致東、西部南端的地震預估容易偏向其中一側，若地震振幅較大，預估就會有落差。

吳健富說，東南部地區多為山脈、人口密度低，受限於電力、通訊網路及交通因素，測站密度較低，僅在人口密集區才有測站，且多設在中小學。

吳健富說，昨上午十時四十八分卅七秒這起地震，原先預估到東部有達規模六點四，後來資料慢慢進來才發現震央應該是位於中南部地區，但部分地區規模及震度仍有達國家級警報。

台東 嘉義 國家級警報 地震

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