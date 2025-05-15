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1至3月行人違規增51% 交部：加強宣導

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部公布，今年1至3月汽車不停讓開罰3萬件、行人違規取締2.6萬件，其中行人違規大增51%。示意圖。聯合報系資料照
交通部公布，今年1至3月汽車不停讓開罰3萬件、行人違規取締2.6萬件，其中行人違規大增51%。示意圖。聯合報系資料照

根據交通部統計，去年行人違規取締件數高達八萬五二三九件，較前年七萬八三九件，增加百分之廿點三；今年一至三月，行人違規取締數也比去年同期增百分之五十一。學者認為，除了教育部及交通部應加強宣導相關交通規範外，倘若行人違規件數仍增加，就要思考加重罰則為最後手段。

交通部修法重罰汽車駕駛不停讓行人肇事罰則，但行人違規闖紅燈情況也引發駕駛團體不滿，要求提高罰緩至一點八萬元。為此，交通部公布取締件數，強調違規取締不分駕駛或行人，而是如何有效避險，目的都是為了減少事故。

據統計，去年車輛路口不停讓行人取締件數有十一萬一七九件，較前年減少百分之廿一點五；行人違規取締部分則有八萬五二三九件，較前年增加百分之廿點三。

至於今年一至三月，車輛路口不停讓行人取締數則有三萬二三二件，較去年同期增加百分之十四點九；行人違規取締部分，今年取締二萬六四九七件，比去年同期增加百分之五十一。

至於行人違規是否修法加重罰款，交通部公共運輸及監理司長林福山表示，目前將先朝加強宣導方向為優先。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，很常碰到行人至消基會申訴「不知道怎樣算是違規」，例如無行穿線，兩個路口又距離遙遠時，是否能適當穿越？另外，很多路口會畫設黃網線，但沒有行穿線，行人是否能用黃網線穿越路口？

李克聰表示，很多行人，尤其是年長者，過去完全沒有機會接受到交通規則的教育及宣導，目前也有很多交通情況處於模糊地帶，交通部應規範清楚，並加強教育、宣導。倘若加強宣導一段時間，行人違規取締數仍攀升，屆時就要考慮將加重行人違規罰則作為最後手段。

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