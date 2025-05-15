入住安縵奇嶺 獨享美國沙漠奇景

日本一直是不少台灣人最愛的旅遊勝地，日本政府為了加強飛安，已規定行動電源、電池和打火機等物品禁止託運，僅能攜帶上機。最近，日本進一步更新了登機危險物品清單，並將無線充電式電捲棒納入管制範圍，若這些電捲棒的鋰電池無法拆卸，「將無法託運，也不允許隨身攜帶」。

2025-05-14 16:41