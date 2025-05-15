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入住安縵奇嶺 獨享美國沙漠奇景

聯合報／ 本報訊

安縵奇嶺Amangiri，全球最難訂的安縵度假村之一，座落於美國西部沙漠，將極簡建築與荒野壯景完美交融，榮獲多項國際設計大獎。有行旅「美國西南環線 安縵奇嶺極致自然饗宴」旅程將連續入住兩晚，私享沙漠中的靜謐奢華。

旅程更深入錫安、大峽谷兩座國家公園連泊4晚，一次走訪美西三大州，探索紅岩石柱、峽谷河谷與地質奇景。極致住宿與自然壯景的雙重饗宴，展開一場前所未有的美西國家公園奢旅體驗。

有行旅「美國西南環線 安縵奇嶺極致自然饗宴」12天9夜旅程，今年8月25日至9月5日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網

美國 觀光

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