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台南佳里牛蒡長不大 嘉縣阿里山智能溫室種山葵

聯合報／ 記者萬于甄黃于凡／連線報導
台南佳里區種植的牛蒡今年生長情況和產量都受天氣影響，佳里區農會總幹事楊豐濱（右）昨前往會勘。記者萬于甄／攝影
台南佳里區種植的牛蒡今年生長情況和產量都受天氣影響，佳里區農會總幹事楊豐濱（右）昨前往會勘。記者萬于甄／攝影

台南佳里區為牛蒡主要產區，但去年底連續大雨，今年初又因低溫來襲，佳里區農會人員昨會勘牛蒡田，農民直言，平均長度僅剩一半，產量也打對折，欲哭無淚；另，嘉縣阿里山推動復育山葵，昨啟用山葵育苗智能溫室，盼促進部落經濟。

正值牛蒡產期，農民昨趁好天氣趕緊聘工下田採收。佳里農會牛蒡產銷班班長黃榮昌指出，一般牛蒡約在每年11月開始種植，但去年一種下去就下雨，直到12月才順利種植，孰料，今年春節異常天冷，採收期延後近1個半月，且往年牛蒡平均長度約可達100公分，今年只有45至50公分，每分地產量也僅約1至1.5公噸，幾乎少了一半。

佳里農會總幹事楊豐濱說，近年來農村人口老化、人工短缺，種植面積逐年遞減，今年約20公頃，初估年收量約300公噸，整體產量相較往年少了一半，目前頂級的牛蒡產地價平均每公斤約50元，會續辦牛蒡節產業文化活動，6月7日登場，希望讓外界了解困境。

此外，阿里山的山葵早年在高海拔種植，占用國有地及影響水土保持，2017年全面禁種後消失，經原民會補助部落產業升級，移往較低海拔復育，兩年前成立阿里山原住民山葵生產合作社、打造兩座智能溫室，近年山區種植面積達1.2公頃，但缺乏品質統一的標準苗。

合作社再獲農糧署補助，設置一座育苗強固型智能溫室，合作社表示，作為育苗、病蟲害管理重要基地，大約種植1年就有側芽可以分種，也與農改場簽署合作意向書，將在山上設置試驗種植區，精準紀錄培育山葵流程，另，與嘉義大學合作開發山葵燕麥等，推廣產業。

翁章梁說，搭配優質溫室培育更多種苗，會鼓勵更多農民栽種，擴大產業規模。

嘉義縣長翁章梁（中）昨參加阿里山山葵的智能育苗溫室啟用典禮，了解如何種植。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（中）昨參加阿里山山葵的智能育苗溫室啟用典禮，了解如何種植。圖／嘉縣府提供

台南 嘉義 山葵 農民 阿里山

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