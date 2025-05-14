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邊旅遊邊吸收科學新知 科工館生醫特展墾丁福華展出

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁福華飯店與國立科學工藝博物館合作，在飯店舉辦「人體內的縮小軍—生醫創新特展」，5月14日至9月30日免費參觀。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店與國立科學工藝博物館合作，在飯店舉辦「人體內的縮小軍—生醫創新特展」，5月14日至9月30日免費參觀。圖／墾丁福華提供

為了推廣生醫科技教育，揭開人體防禦系統的奧秘，墾丁福華飯店與國立科學工藝博物館合作，在飯店舉辦「人體內的縮小軍—生醫創新特展」，5月14日至9月30日免費參觀，邀請民眾一同深入探索人體防禦的奧秘。

此特展由國科會計畫補助支持，將科學知識以更具親和力的方式呈現，讓觀眾更輕鬆接觸生醫科學，並結合生醫科技創新的多項研究成果，透過互動體驗，讓觀眾身臨其境地了解人體如何抵禦外界的威脅。

其內容涵蓋皮膚與血液生理結構、傷口癒合過程、生物晶片、幹細胞等領域研究。展覽採用卡通化手法，呈現細胞與病菌之間的對抗，帶領大家進入人體內部的奇妙微觀世界。觀眾還可以透過AR體感互動，穿上虛擬盔甲化身為「身體防衛隊」，體驗如何增強自身免疫力，抵禦病菌攻擊。

墾丁福華多次與科工館合作，在飯店策展優質的科學教育內容，獲得熱烈迴響。總經理張積光表示，科工館在墾丁設展不僅為觀光產業注入多元化元素，也打破地域性限制，為恆春半島提供學術與教育支援，成為遊客及在地鄉親吸收新知識的重要資源。

科工館長李秀鳳表示，感謝墾丁福華長期支持配合，在這裡設展能接觸更多種客群，讓房客到墾丁度假之餘也能吸收知識。此次特展在分享人體防禦系統奧秘，像皮膚是人體第一道防線，墾丁豔陽高照，可讓遊客認識皮膚對健康的關鍵角色。

墾丁福華飯店與國立科學工藝博物館合作，在飯店舉辦「人體內的縮小軍—生醫創新特展」，5月14日至9月30日免費參觀。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店與國立科學工藝博物館合作，在飯店舉辦「人體內的縮小軍—生醫創新特展」，5月14日至9月30日免費參觀。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店與國立科學工藝博物館合作，在飯店舉辦「人體內的縮小軍—生醫創新特展」，5月14日至9月30日免費參觀。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店與國立科學工藝博物館合作，在飯店舉辦「人體內的縮小軍—生醫創新特展」，5月14日至9月30日免費參觀。圖／墾丁福華提供

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