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國內千人研究 肺癌接續治療 存活期近5年

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
2021年肺癌超越大腸癌成為癌症發生人數首位。圖／聯合報系資料照片
2021年肺癌超越大腸癌成為癌症發生人數首位。圖／聯合報系資料照片

肺癌蟬聯多年國人癌症死因之首，台灣癌症聯合年會最新發布GIANT本土真實治療預後的研究報告，證實第二代標靶藥物接續第三代標靶藥物，中位數整體存活期可達55.2個月，同時觀察到二代標靶接續化療也有近三年的存活效益。林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任柯皓文表示，這項回溯性研究有望作為醫病共決治療方式的重要依據。

健保已全面開放晚期非小細胞肺癌一線使用第三代EGFR標靶藥物，使病患有更多元的治療選擇。柯皓文說，此回溯性研究報告，涵蓋長庚體系、台大、北榮、中榮、成大等醫學中心共1105位臨床試驗個案，是迄今相關領域中，國內收案數最多、最反映本土真實治療預後的報告。

柯皓文指出，根據此回溯臨床報告分析，再度證實具有國人常見的表皮生長因子受器（EGFR）突變晚期非小細胞肺癌患者，一線使用第二代標靶藥物，待出現抗藥性，並切片基因檢測出有T790M耐藥突變後，接續使用健保第三代標靶藥物，病人整體存活期中位數可達55.2個月，在長庚體系內部統計，也有突破5年的好成績。

柯皓文表示，若無出現T790M抗藥突變的患者，一線使用第二代標靶藥物抗藥後接續使用化療，存活期仍達34.1個月，而FLAURA臨床試驗一線使用第三代標靶藥物則為38.6個月，依據這次實證研究，一線使用第二代標靶幾乎可以媲美一線使用第三代標靶的情況。

過去他收治一位70歲晚期肺癌的婆婆，2017年起陸續接受第二代、第三代標靶藥物及其他治療，至今已存活逾7年，即是透過藥物接續治療非常成功的案例。

柯皓文說，不同於以往單中心數據，或解析病歷記載不一的健保資料庫，這項本土研究特別整合多家醫學中心近10年臨床經驗、結合基因突變樣態，反映患者真實治療預後證據（RWE），再次證明2+3標靶接續治療是適合本土患者的治療方式。未來研究會持續分析，加入更多第三代標靶藥物個案數以作參考。

罹患晚期肺癌如臨大敵，柯皓文建議，患者和家屬多與主治醫師討論，聽取各式的治療方式後選擇最合適自己的治療策略，也建議患者應同時考量藥物療效、副作用、後線治療選項等多重面向，最重要的是盡力爭取最長存活期。

患者 肺癌 醫學中心

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