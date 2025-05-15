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34歲男腹脹 切除百顆小腸腫瘤重2.5公斤

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導

長期腹脹不可輕忽！一名34歲男性因腹脹難耐就醫檢查，竟罕見小腸內有上百顆脂肪瘤性瘜肉合併多發性憩室及部分腸阻塞，經剖腹腸道手術，成功切除總重達2.5公斤的病變組織。患者術後恢復良好，10天後順利出院。

中山醫院胃腸肝膽科主任吳德強表示，該名長期腹脹患者在其他醫院接受大腸鏡檢查未見異常，但右下腹觸診發現約5公分腫塊，經轉診到院進一步安排電腦斷層掃描，發現腹腔內多處低回音腫塊，並合併嚴重腸道糞便滯留，初步懷疑為「惡性腹腔脂肪肉瘤」，經會診後決定採剖腹探查。

手術發現患者末端小腸嚴重糾結，腸腔內填滿脂肪樣腫瘤與軟便，並合併數十處大小不一的腸憩室。經歷3小時以上切除手術，清除總重達2.5公斤的病變組織。病理診斷為「多發性脂肪瘤性瘜肉性腫瘤合併多發性憩室與部分腸阻塞」，此類病變多數見於大腸，且腫瘤數量有限，但該患者病灶集中於小腸末端，腫瘤數量近百，相當罕見。

事實上，患者4年前的大腸鏡檢查即發現類似脂肪瘤樣病變，但未依醫囑定期追蹤，導致腫瘤持續增生、逐漸堵塞腸道。中山醫院胃腸外科醫師劉孟綸說，脂肪瘤性瘜肉雖屬良性腫瘤，生長緩慢且早期無症狀，但若未妥善追蹤，恐導致腸阻塞、出血、穿孔，甚至敗血症等嚴重併發症。

劉孟綸提醒，若腸道檢查中曾發現脂肪瘤、瘜肉等病變，即使為良性也不可掉以輕心，應依醫囑定期追蹤。若出現腹脹、排便習慣改變、腹痛等情況，應盡早就醫。

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