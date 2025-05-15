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健康你我他／下午茶吃到飽 夫妻甜蜜約會

聯合報／ 文／陳啟文（新北中和）

幾年前，拜機關實施國民旅遊卡強制消費的政策之賜，我與太太偶爾約會喝下午茶。短短幾個月，跑遍台北市五、六家吃到飽餐廳，大快朵頤各式美味佳餚，對於知名飯店的餐點特色及價位，也有進一步了解，且還能提供心得給同事及親友參考。

相較於午餐及晚餐經常人滿為患又吵雜的用餐環境，下午茶吃到飽則顯得悠哉及安靜許多，且價位稍低，又常有較多的優惠，更不用大排長龍搶價格較昂貴的蝦蟹等海鮮類及高檔牛排，用餐環境及品質更好，況且實質上就是合併吃了午、晚餐，似乎蠻划算的，所以成為我們的首選。

剛開始，我也是猛吃蝦蟹等海鮮類及肉類，以為吃飽喝足可以賺回本，卻搞得腹脹，全身不舒暢，而且遺漏了不少餐廳的招牌菜；後來才慢慢改為「陸海空」通吃，均衡適量、不浪費，常有意想不到的收穫，也體會到餐廳及廚師的用心，反而很心滿意足。

現在我每年仍會和太太光顧吃到飽餐廳幾次，除了盡情享受美食，慰勞平日案牘勞累的辛苦外，也可以藉此機會來個「甜蜜約會」，暢談工作的甘苦及人際關係等生活點滴，在燈光美、佳餚多、氣氛佳的情境下，自然、歡樂、充分地「談情說愛」，夫妻感情更好，應該是我們吃到飽的另一個新含義。

吃到飽 約會 餐廳

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