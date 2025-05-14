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未來7天暖如夏「高溫上看36度」 周末午後雷雨範圍擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周白天高溫炎熱，西半部高溫上看34度。聯合報系資料照
未來1周白天高溫炎熱，西半部高溫上看34度。聯合報系資料照

未來1周的天氣多雲到晴白天暖如夏，午後局部短暫雷陣雨，中央氣象署預報員李名翔表示，周末西南風增強，午後雷陣雨範圍擴大，甚至要留意局部較大雨勢，下周一至下周三台東不排除有焚風，高溫上看36度；另原預估周末有一波鋒面接近台灣北部海面，目前看起來距離台灣較遠，影響較低，下波鋒面預計於下周四、下周五接近台灣。

李名翔說，明、後（15、16日）2天均為晴到多雲的好天氣，僅東半部地區、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後大台北、其他山區有局部短暫雷陣雨發生機率。

周六、周日（17、18日）環境為偏南風，水氣稍增，午後降雨範圍擴大；各地白天大多為多雲到晴，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區、其他山區易有雷陣雨，提醒周末有安排戶外活動的民眾需留意天氣變化。

下周一至下周三（19至21日）環境轉為西南風，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，李名翔指出，未來1周高溫炎熱，西半部高溫約30至34度，東半部29至32度，下周一至下周三，東南部不排除有焚風，高溫上看36度。

李名翔提及，原本預估周末有一波鋒面接近台灣北部海面，目前看起來距離台灣較遠，影響較低，下一波鋒面預計於下周四、下周五（22、23日）接近台灣，需再持續觀察。

氣象署 鋒面 雷雨 高溫

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