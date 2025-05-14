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3旬男長期腹脹 醫剖腹驚見百顆小腸腫瘤「3點極其少見」

中央社／ 台北14日電
34歲男子因長期腹脹就醫，檢查驚見腸道糾結成團，耗費3小時，切出上百顆脂肪瘤性息肉。示意圖／ingimage
34歲男子因長期腹脹就醫，檢查驚見腸道糾結成團，耗費3小時，切出上百顆脂肪瘤性息肉。示意圖／ingimage

34歲男子因長期腹脹就醫，檢查驚見腸道糾結成團，手術經歷3小時，切出上百顆脂肪瘤性息肉、總重達2.5公斤病變組織。由於病例極少見，醫療團隊已計畫整理成案投稿國際期刊。

台北中山醫院今天透過新聞稿分享，近日成功完成一例極為少見的腸道手術，這名34歲男性個案長期腹脹至其他醫院就診，初步大腸鏡檢查未見明顯異常，但醫師於右下腹觸診發現約5公分腫塊，轉診至台北中山醫院進一步檢查。

經過電腦斷層掃描，發現腹腔內多處低回音腫塊，並合併嚴重腸道糞便滯留，醫療團隊初步懷疑為「惡性腹腔脂肪肉瘤」，經多專科團隊會診後，決定採剖腹探查。不料手術驚見患者末端小腸嚴重糾結，腸腔內填滿脂肪樣腫瘤與軟便，並合併無數大小不一的腸憩室。

經歷3小時以上剝離與切除，成功清除總重達2.5公斤的病變組織，腫瘤數量幾乎達到百顆。台北中山醫院胃腸外科主治醫師劉孟綸說，這個案例有3點極其少見醫學特徵，第1點是「病變位置異常」，超過95%脂肪瘤性腫瘤發生於大腸，這次的個案集中於小腸，極不尋常。

第2點為「病灶規模驚人」，劉孟綸指出，合併超過百顆腫瘤與多發性憩室，結構複雜，切除難度高；「延誤警訊明確」則是第3點，凸顯患者對「良性腫瘤」的輕忽態度，延誤治療釀腸阻塞。

劉孟綸表示，雖脂肪瘤性息肉屬良性腫瘤，生長緩慢且早期無症狀，但若未妥善追蹤，恐導致腸阻塞、出血、穿孔，甚至敗血症等嚴重併發症，應依醫囑定期追蹤，若出現腹脹、排便習慣改變、腹痛等情況，應儘早就醫。

患者術後恢復良好，10天後順利出院，進食與活動一切正常，後續透過影像檢查持續監控。台北中山醫院院長朱益宏說，個案能成功處理，歸功於胃腸肝膽科及影像科的精確診斷、外科團隊手術經驗與病理科深入分析。未來將投稿國際期刊，盼為相關疾病提供實證資料。

手術 脂肪 腫瘤

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