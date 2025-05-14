以展覽重溫漢聲 漢聲小百科原畫7月展出

重溫「中國童話」、「漢聲小百科」、「漢聲愛的小小百科」等經典童書，「漢聲五十五：本來．未來」展覽7月登場，將以互動方式回顧漢聲出版品，更開箱編輯幕後歷程。

財團法人漢聲文教基金會總經理溫碧光今天透過新聞稿表示，本次展覽是漢聲創立55年來首次以展覽形式與讀者見面，希望透過豐富展覽內容及多元互動體驗，讓不同世代觀眾都能深入認識漢聲在台灣文化發展中的角色與貢獻。

1970年代，吳美雲、黃永松、姚孟嘉、奚淞等人共同創辦了「ECHO漢聲」雜誌，被譽為「漢聲四君子」，1971年英文版ECHO創刊號問世，探討台灣民間信仰至社會現象，1978年「漢聲」中文版創刊，更為聚焦民俗文化，1984年出版「漢聲小百科」更是許多人的童年回憶。

在「漢聲五十五：本來．未來」展覽中，將展出「中國童話」、「漢聲小百科」、「漢聲愛的小小百科」經典童書系列的原畫，並規劃體驗區及「漢聲風格」展區，讓人能以趣味方式感受早期手繪排版的奧妙，並細細欣賞書籍的封面設計、內頁編排到整體裝幀。

展覽同時將深入編輯幕後，在「漢聲編輯台，開箱！」展區公開漢聲的編輯哲學與製作流程，透過「惠山泥人」與「有機報告」等代表性專題，展現漢聲團隊深入民間、記錄文化紋理的用心與對社會議題的關懷，還有「總編和你聊聊天」展區將介紹引領漢聲走過55年的文化推手們。

「漢聲五十五：本來．未來」展覽7月5日起在松山文創園區北向製菸工廠1樓展出至7月28日。