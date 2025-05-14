5月就烤番薯！南高屏明高溫36度 周末降雨熱區曝光

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中央社／ 台北14日電
氣象署表示，未來一周偏熱，西半部高溫約30至34度、東半部29至32度，預估明天南高屏地區仍有局部36度以上高溫發生，各地低溫也都會在20度以上。聯合報系資料照
氣象署表示，未來一周偏熱，西半部高溫約30至34度、東半部29至32度，預估明天南高屏地區仍有局部36度以上高溫發生，各地低溫也都會在20度以上。聯合報系資料照

氣象署表示，未來一週天氣大致為多雲到晴，午後有局部雷陣雨，其中17、18日水氣較盛，午後降雨範圍較廣，中部以北、宜花地區及各山區防較大雨勢；西半部高溫都在攝氏30度以上，明天南高屏防36度以上高溫。

中央氣象署傍晚發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天花東地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，目前觀察在5月下旬之前，太平洋高壓的勢力較強，各地天氣變化不大，以午後對流降雨為主，其中本週末的午後雷陣雨範圍較廣，其他時間大多為晴到多雲。

李名翔指出，明天、16日為偏東南風，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔表示，17、18日轉偏南風，有一道鋒面在台灣北部海面，雖然對台灣沒有直接影響，但會有部分水氣移入，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

李名翔說，19日至21日轉偏西南風，北方鋒面遠離、水氣減少，又回到各地晴到多雲的天氣型態，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔提到，目前預測下一波鋒面可能會在下個週末（24、25日）前後接近、影響台灣，但由於各國模式模擬仍有分歧，還需要持續觀察。

根據氣象署網站，今天最高溫位於屏東縣內埔鄉達36.5度、其次為高雄市內門區36.1度。

李名翔說，未來一週偏熱，西半部高溫約30至34度、東半部29至32度，預估明天南高屏地區仍有局部36度以上高溫發生，各地低溫也都會在20度以上；19日起轉偏西南風，東南部地區要留意可能有焚風發生的機率。

李名翔提醒，14日至16日清晨及夜晚馬祖地區、16日晚間起至18日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象署 雷雨 馬祖 高溫

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