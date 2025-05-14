個管師是癌友最親密的戰友 「有問必答」解題疑難雜症

確診罹癌的那一刻，不少人腦海一片空白，表現在外的或焦慮、或流淚、或木然，甚至不接受。林口長庚醫院癌症中心乳癌個管師洪雪芝，進入護理界已30年，擔任個管師工作占了職涯的2/3，她說，儘管乳癌不再是不治之症，但當病人接收醫師的判斷，再堅強的人都會有難過的波動和情緒。

「你可以把個管師當成你在醫院工作的朋友，什麼難題我們有問必答。」洪雪芝說，癌症治療除了療程、復健，最重要的是心理建設，個管師就是那位重要的角色。乳癌對女性來說是非常大的衝擊，包括治療的不舒服、喪失乳房的自信、擔憂親密關係改變等，未來面對的是漫長又充滿挑戰的歷程。

洪雪芝表示，個管師在這段治療歷程中，會與個案站在一起，守護每一位在病魔面前脆弱卻堅強的女性。她說，主治醫師可能會隨著治療進程而換人，但個管師會陪伴病友走完整個療程，提供副作用衛教、身體不適處理、專科轉介、心理支持與輔導等，提供各種解方。

她分享，20年前因緣際會從病房護理轉任到個案管師工作時，有一位27歲剛結婚、懷孕6周卻同時確診乳癌的個案，當時年資尚淺遇上年輕特別的個案，互相依靠和學習，一起度過辛苦的療程。在同樣擔憂的情形下陪伴個案完成治療，最後生下健康的孩子，心中感動萬分。即使多年後門診遇見彼此，那種特殊的情感和那段經歷，是這一生永遠難忘的記憶。

20年前，醫院的個案管理制度剛開始啟動，醫師對個管師的工作內容及職務並不清楚，感覺個管師穿梭在診間時備感壓力，好似巡邏隊在監視診間的一舉一動。所幸經過努力及釋出善意，順利扭轉醫護關係，讓個管師能在醫療團隊中擔任協調及緩和的角色，成為協助推動癌症品質管理的重要助力。

她表示，剛開始大多數人不知道個案管理師在醫院的角色，常常在會談後留下個管師的名片放在病房未帶走，場面一度尷尬，要花許多時間才能讓個案相信個管師在治療期間能提供的協助。時至今日，情形出現大轉變，還沒接觸到個案時，病人已經急著找個管師，尋求幫助。

乳癌嚴重威脅女性健康，洪雪芝說，工作愈來愈繁忙了，偶爾遇到期待較高的個案仍會覺得心力交瘁。她相信，每一次陪伴都是深刻的學習，每當個案能健康回歸家庭和社會時，一句謝謝，是她堅持走下去的最大力量。