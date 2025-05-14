新北加碼補助解凍卵3萬 醫師：減緩少子化效果有限

新北市衛生局今公布好孕補助，包括醫療性凍卵補助提高至7萬、新增解凍卵補助3萬及凍精補助8000元。亞東醫院婦產部生殖醫學科主任盧信芬指出，解凍卵補助是好事，但想減緩少子化效果有限，畢竟晚婚晚孕成常態。新北藍黨團喊話中央推凍精凍卵補助，別淪為空頭支票；綠要市府提高「養孩子」補助，解決不敢生育根本問題。

衛生局指出，為提高生育率推出好孕補助，提高醫療性凍卵補助至7萬，包含6萬元凍卵費用與1萬元保存費，並新增醫療性凍精補助8000元、提供曾凍卵、有配偶，符合人工生殖法規定的女性3萬解凍卵補助，盼提高解凍率，預計7月1日上路。

盧信芬說，凍卵、解凍卵程序約需20萬，加上排卵針、每年保管費可能達30萬，政府提高補助降低門檻增加誘因，不過目前台灣人工生殖法規，仍受限於需有婚約才能解凍卵，不少單身女性為解凍卵，會把試管遠赴美國使用，雖然有補助是好事，但減緩少子化效果恐怕還很有限，畢竟晚婚晚育成常態，甚至是不婚不孕也是趨勢。

盧建議，凍卵的黃金時期為30至35歲，最遲不宜超過38歲，而解凍雖沒有限制，但要思考懷孕年齡，盡量45歲、50歲前生孩子，家長也有力氣帶孩子。

新北議會國民黨團書記長王威元說，現凍卵療程費用動輒8到12萬元，若未來要進一步進行試管嬰兒療程，解凍費、胚胎培養與植入等項目更需7至10萬元，負擔沉重，肯定新北市補助「解凍卵子助孕」，批評國健署宣稱年底推動凍卵凍精補助，但進度緩慢，仍未見政策細節，恐淪為空頭支票。

新北議會民進黨團總召廖宜琨說，市府政策不該只停留在「能凍卵」，更要讓人敢生、能養，建議市府提出更多政策，包含提高育兒補貼、擴充公共托育與非營利幼兒園名額，讓家長能在工作與育兒間找到平衡，才有辦法解決年輕人不敢生育的根本問題。