林葉亭憶失智父自責沒顧好 沈政男：3步驟守住最後防線

藝人林葉亭的父親於今年農曆年節前因失智走失，最後不幸離世，她日前上高點「震震有詞」分享心路歷程。她說，在小年夜終於找到父親時，看到爸爸那一刻撕心裂肺，她還跪在地上跟爸爸說「是女兒沒有把您照顧好，才讓您找不到回家的路。」

林葉亭透過鏡頭向父親表達思念：「父親曾經是我們的支柱，如今他失智，我們只能盡全力陪伴他。照顧失智患者，不是期待他康復，而是要給予溫暖與陪伴。愛是循環的，爸爸曾經說我們很棒，現在輪到我們對他說：爸爸，你很棒。」

面對失智症患者，醫師沈政男於臉書表示，失智走失絕大部分都可尋獲，但極少數就是一走失成千古恨，失智防走失要做，且要做得確實。他說，名人失智父親走失11天，找到時已經身亡。這事情他仔細看了一下，家屬已經請了看護，也買了失智走失手環與追蹤器，為什麼還會走失？

沈政男說，因走失當天，一、看護與家人在大掃除，沒空注意；二、老人家也還沒配戴走失手環；三、老人家可以自行開門走出去，結果釀成憾事。等於三層防護都出了漏洞，才導致走失，此事告訴我們，失智防走失方法除了有做，還要做得確實，不然就會等於沒做。

「防失智走失最難，是什麼？」沈政男指出，當阻止老人家外出，會引發抗拒、生氣，甚至攻擊行為。這時候，不必硬擋，而是陪著出去走一段，再用一些方法讓老人家分心，然後帶回來。務必請看護專心照顧老人家，隨時陪在老人家旁邊，行有餘力，真的沒有安全顧慮，才讓他們做別的事。

另，外籍看護除須幫忙煮飯、洗衣、掃地，自己也要盥洗、進食、休息，這時候就需家屬幫忙，銜接照顧空檔，才不會造成安全問題。比走失更常見的長照安全問題是跌倒，只要一閃失，有可能老人家就永遠站不起來。

該名父親不是第一次，甚至也不是第二次走失了，若能更加小心，或可避免憾事。沈政男表示，失智者走失前會先遊走，也就是在家裡走來走去，更早一步是躁動。躁動、遊走、走失，是三部曲，各有原因，都必須一一處理，才能防止一去不回。

沈政男強調，若要避免失智症患者走失，首先，可以採用定位手環；其次，注意大門有無上鎖，或加裝警示裝置，只要大門被開啟就會發出警示聲音，以避免失智症患者走失，但失智老人家走失，最怕走進無人的地方，自己又沒辦法脫困，否則如是一般社區或馬路，現在民眾的警覺性應都能伸出援手。

沈政男說，台灣一年走失2千多名失智長者，九成七都可找回來，原因在此，但大部分都是24小時之內，走失3天後找回的機會不到5成。極少數造成憾事，大都是因為老人家陷入了無人且無法脫困的境地，因此，要多注意老人家是否陷入了無人，且無法脫困的境地。