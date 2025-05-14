彰基醫師到田間守候思覺失調患者 施打長效針劑回復生活

曾是百貨公司櫃姐的「小美」患嚴重宗教與被害妄想，卻始終拒絕治療，導致她失去工作、家庭決裂，獨自帶著幼女住在旅館，生活困頓。彰基醫學中心精神醫學部主任陳力源為了讓她願意就醫，不惜走出診間，多次前往旅館、甚至在田邊守候，她後來接受每季一針的長效針劑治療後，已回歸正常生活。

彰基為提升社會大眾對思覺失調症的認識，今天舉辦衛教宣傳，邀請衛生福利部中央健康保險署副署長陳亮妤、彰化縣衛生局副局長蕭惠玲、彰基總院長陳穆寬與精神醫學部陳力源主任等人參與，呼籲社會重視思覺失調症的早期診斷與治療。

陳力源說，「小美」初期的妄想症狀非常嚴重，所有對話都圍繞在被害經驗，將生活瑣事都與妄想連結，她這案例是許多思覺失調症患者的縮影，點出社會普遍對腦部疾病的誤解，常將精神疾病歸因於「中邪」或宗教因素，延誤就醫時機。

陳力源說，更令人擔憂的是，「小美」的女兒也受她影響，出現精神症狀，國中開學後遲遲未報到，才讓這對母女的困境被外界發現。教育與社政單位雖曾試圖提供協助，卻因缺乏強制力及小美的高度不信任而難以介入，最終仰賴醫療端的積極介入，才得以改善。

彰化縣是全台灣唯一可由衛生所協助思覺失調症病友施打長效針劑的縣市，衛生局副局長蕭惠玲表示，目前彰化縣列管的精神疾病患者約6700多位，許多未能穩定控制病況。彰化縣政府響應國家政策，積極推動疑似或社區精神病人照護優化計畫、思覺失調早期干預計畫，鼓勵醫師優先處方長效針劑，幫助思覺失調症病友盡早回歸家庭與社會。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基延續蘭大弼醫師醫療傳道精神，將精神照護當作社會責任，在2024年成為中部唯一承接「嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫」的醫學中心，近年醫護團隊更走入社區，針對高風險族群及早提供協助與照護，幫助病友盡早回歸社會。

健保署副署長陳亮妤指出，政府自2022年起於新增精神科長效針劑藥費27億元專款專用，讓國內精神病友的醫療選擇與國際接軌。國外研究指出，長效針劑不僅可以降低服藥中斷率、減少疾病復發機率，降低4成到訪急診的風險、下降6成再住院風險、更可以下降4成死亡風險。依據健保申報資料，長效針劑專款使用從2022年61%，到2023年82%，進一步到2024年的專款使用率超過9成，國衛院研究更顯示長效針劑比起口服藥物再住院率下降15-20%，減少精神科住院旋轉門效應，造福病友。