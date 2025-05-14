上了年紀之後，走路難免覺得膝蓋「卡卡」，可能是退化性關節炎，在久站、負重、爬樓梯及活動後，疼痛感特別明顯。近年來，退化性關節炎患者的年齡逐漸下降，三總骨科部主治醫師吳佳駿表示，年輕人關節退化大多是重度勞動、受傷所致，其他發生疼痛原因還包括肌力不夠、椎間盤過度使用。

吳佳駿說，人體平均由60兆個細胞組成，細胞輸送營養到身體各部位，並排走新陳代謝產生的廢物。細胞功能運作正常產生膜電位需要約-70mV至-90mV的膜電位才能完成。當身體發生疾病或有損傷時，細胞的膜電位不足或僅餘少量膜電位，導致組織、器官發生產生疾病，甚至可能發生癌症。

吳佳駿指出，細胞膜電位不足是細胞生病的源頭，也是導致組織或器官疼痛、發炎、水腫的原因。當身體出現疼痛時，有些人可能先選擇吃消炎止痛藥，等到痛得受不了時，才會尋求「疼痛治療」，以藥物、復健治療儀器、徒手按摩、注射治療等方式舒緩及減輕疼痛。

「身體出現疼痛不外乎是急性、慢性、扭傷挫傷、退化疾病、職業傷害所造成，若是無法以上述方式緩解，就必須手術治療。」吳佳駿說，三總「運動醫學暨智能恢復中心」自去年11月正式啟用，引進了全新的治療儀器，利用脈衝磁場的特性幫助緩解疼痛。

吳佳駿以一名60歲女性個案為例，患者右膝疼痛一年多，無法行走，經歷過數家醫療院所治療，經評估可能發生骨折建議手術。這位女性因不想開刀治療選擇至三總進行新的治療方式，減緩疼痛有感。他強調，這種治療方式並非取代手術治療，而是減緩病人明顯的疼痛不適。

吳佳駿指出，這項非侵入式治療可輔以物理治療、手術治療，降低疼痛感，可應用於關節炎、骨折癒合、肌肉拉傷及神經性疼痛等領域，對於長期復發性疼痛患者來說，多了一項新選擇。