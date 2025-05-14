電波除皺、超音波拉提差在哪？ 美女醫6張圖助民眾選擇

電波除皺、音波拉提具有非侵入性特色，是許多民眾醫美入門磚。不過，市面上廣高充斥，民眾難以選擇適合自己的療程，有人東奔西跑，測試多項治療，反而產生問題。長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎說，兩者原理類似，都是透過熱能，讓膠原蛋白、深層組織收縮，讓膠原蛋白增生，可把握「皮鬆選電波，皮垂用音波」原則挑選。

王芳穎說，電波、音波原理類似烤肉，把肉片放在熱源上，可看到肉片逐漸收縮，透過精準熱度、深度控制，把熱能放在需要加熱的組織處，促進膠原蛋白新生，達到除皺、拉提效果。電波除皺加熱深度可從深到淺，1.1毫米至4.3毫米間，音波拉提則類似「隔山打牛」，探頭放在皮膚表面，熱能可深入達筋膜層，可視情況選擇不同加熱深度。

電波與音波治療時間類似，均落在一小時上下。王芳穎說，電波治療時，疼動感受以熱感為主，治療後可能導致部分部位紅腫；音波拉提則會呈現點狀刺痛感，治療後少數人會有短暫肌肉痠痛情況。因治療後需等待膠原蛋白重組、再生，效果在3至6個月達高峰，維持時間通常落在1至2年間，但也要視病人生活習慣而異。

王芳穎提醒，民眾治療前必須留意，電波除皺病人身體中不可有任何金屬植入物，否則在電流影響下，恐有生命危險；音波加熱深度較深，容易影響神經，本身有顏面神經異常的病人，不適合使用此類型治療。患有皮膚病的患者，也建議先完成皮膚疾病改善，膚況恢復後，再經醫師評估，討論使用電波、音波治療。

治療後至效果出現之前，民眾也必須留意養成健康生活習慣，避免抽菸、喝酒，才能延長治療效果。另，少數民眾治療後，因過程中加熱過度導致燙傷，臉上會出現水泡，也有人因熱能加熱脂肪層，導致臉部塌陷萎縮。一般建議，治療過程中，要維持病人意識清醒，接受痛感測試，適時調整施打強度，才能避免這類情況，且建議至少間隔1年以上，再進行下一次療程。