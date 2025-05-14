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去日本玩「新增一物」不能帶上飛機 官方公告：手提、託運都一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
機場示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
機場示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

日本一直是不少台灣人最愛的旅遊勝地，日本政府為了加強飛安，已規定行動電源、電池和打火機等物品禁止託運，僅能攜帶上機。最近，日本進一步更新了登機危險物品清單，並將無線充電式電捲棒納入管制範圍，若這些電捲棒的鋰電池無法拆卸，「將無法託運，也不允許隨身攜帶」。

日本國土交通省公告，為了防止鋰電池爆炸，除了行動電源、電池、打火機等物品外，無線充電式電捲棒也被列入禁止託運的範圍。不過插電式電捲棒或離子夾仍可託運，但無線充電式電捲棒，必須在登機前將鋰電池取出並隨身攜帶，若該設備的鋰電池無法拆卸，則將無法託運，也無法攜帶登機。

根據日本《航空法》規定，任何「危險物品」都不得攜帶登機，包括刀具、剪刀、螺絲起子等尖銳物品，若違規攜帶，最高可處以2年以下有期徒刑或100萬日圓（約新台幣20.6萬元）以下罰款。此外，電子煙、手機電池（僅限160Wh以下）、無線耳機和打火機雖可隨身攜帶，但在飛行過程中不得使用。

日本國土交通省更新了登機危險物品清單。圖擷自日本國土交通省官方
日本國土交通省更新了登機危險物品清單。圖擷自日本國土交通省官方

日本 無線充電 電子煙 飛安

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