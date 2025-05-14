試行治療12人 台大癌醫將與北醫發展質子治療標準流程

台灣質子治療密度全球居冠，許多醫學中心均發展質子治療設備，北醫今天發布質子治療成果，該院已完成500例治療。台大癌醫分院2023年正式啟用質子治療設備，但院方指出，目前依規定試營運治療12位病人，將相關資料送至衛福部，目前正等待衛福部核可後，才能正式對外收案。台大癌醫也會與北醫等合作，發展一致治療指引。

台大癌醫分院院長楊志新表示，衛福部要求，質子治療收案前，必須試行治療10位以上不同癌別病人，並送至衛福部，檢視相關參數，確認設備穩定後，才可正式收案，院方已將資料送至衛福部，等待核可就能上路；為維持設備正常運作，院方已聘用6至8位技術人員，經國外專家訓練後，輪班維運設備。

台大癌醫分院放射腫瘤部主任許峯銘說，院方治療12位病人，作為試營運計畫，9成以上病人無明顯副作用，順利完成治療。各醫院質子治療設備規格雖稍有不同，有些醫院有一間治療室，有些則有二、三間；有些醫院設備旋轉角度達360度，有些醫院則限場地，無法完整旋轉，不過，治療成效不會因為設備差距，而有太大治療成效差異。

台大癌醫質子治療中心，設有2至3間治療室。許峯銘表示，試營運期間雖先啟用一間治療室，但未來正式上路後，若有多間治療室，可縮短病患等待時間，先以高階影像電腦斷層進行治療前的影像導引對位準備，確保質子治療過程精確性。

另外，台大癌醫已與地域鄰近的北醫合作，訂定治療流程，且將會共同執行病人後續追蹤，盼藉由治療流程一致化，提升台灣質子治療國際能見度。

許峯銘表示，目前質子治療實證較充足的癌症，主要是兒童癌症、頭頸癌，部分癌別執行放射治療時，可能導致副作用，也適合改用質子治療，例如肺癌、左側乳癌等；放射治療照射，因患部鄰近心臟，若不慎照射心臟部位恐導致冠狀動脈疾病、心律不整等副作用風險上升，此時可考慮執行質子治療，「質子治療與放射治療療效相近，但可減少治療副作用。」

不過，並非所有癌症病人都適用質子治療。許峯銘表示，質子治療需要較長時間預做治療規劃，若病人癌症已到末期，恐難以放射治療控制；質子治療講求精準度，病人本身治療過程中，若身體虛弱無法配合姿勢擺位，也不適合接受質子治療。

許峯銘表示，少數頭頸癌病人接受放射治療時，會發生口腔黏膜發炎，血球低下等情況，造成治療中斷，但質子治療副作用低，多數病人腫瘤獲得控制，這是減少副作用案例；部分癌別，質子治療成效高於傳統放療，例如脊索瘤病人，若採重粒子治療，可在安全情況下，提升放射治療劑量，有助提升疾病控制，不過，這類癌症屬於罕見腫瘤，較少病人遇到。