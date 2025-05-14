屏東黑鮪魚觀光季王船文化館聽爵士樂 17日免費入場
屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動「波蘭爵士之夜」，17日晚間7時30分在王船文化館登場，由波蘭與美國樂手組成OneVoice樂團，演出首膾炙人口西洋歌曲，可免費進場聆聽。
屏東縣府今天發布新聞稿表示，與波蘭台北辦事處聯手安排「波蘭爵士之夜」，透過音樂深化國際交流，由波蘭薩克斯風演奏家暨製作人SylwesterOstrowski（西爾韋斯特．奧斯特羅夫斯基）及美國靈魂樂歌唱才女Dorrey Lin Lyles（多瑞．林．萊爾斯）領軍的國際樂團，共同展演悠揚動人爵士樂聲。
屏縣府傳播暨國際事務處指出，One Voice為4人樂團，樂團曲風以美國傳統爵士樂為根基，演出曲目除有樂團同名單曲One Voice，還有I Put Spell onYou、Stand by Me、Let's Have A Party與Amazing Grace等，讓聽眾一飽耳福之餘，也能琅琅上口。
傳播處表示，黑鮪魚文化觀光季匯聚多元音樂盛宴，17日除有爵士之夜，在琉球鄉還有「琉住你音樂會」，接續在6月14、15日於大鵬灣國際休閒特區登場的「大鮪市集」，及6月21日壓軸活動「經典之夜」，歡迎民眾跟著黑鮪魚文化觀光季玩遍屏東。
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