雲林成龍流動藝術饗宴24日登場 優人神鼓將演出經典作品

雲林縣口湖鄉成龍濕地近年成功以藝術翻轉地層下陷劣勢，吸引許多遊客造訪，縣府將於5月24日舉辦成龍濕地流動藝術饗宴，邀請享譽國際的台灣演出團隊優人神鼓演出，將以濕地為舞台，引領觀眾體驗結合感官與土地情感的沉浸式演出。

成龍濕地原是地勢低窪農地，因超抽地下水，地層嚴重下陷又接連受到颱風侵襲，引發海水倒灌，逐漸演變成沼澤溼地，村民與濕地共生共存，持續推展生態保育、藝文扎根活動，每年邀請國內外藝術家駐村創作，用藝術翻轉偏鄉形象。

縣府在新冠肺炎疫情期間，推出「流動藝術饗宴」活動品牌，其中「成龍濕地流動藝術饗宴」結合自然景色為舞台的沉浸式演出，每年都獲得廣大迴響，今年活動以「海平面下」為主題，文化觀光處長陳璧君表示，農業發展與氣候變遷造成的地層下陷問題已是全球共同的挑戰，期望透過此活動邀請觀者從不同視角重新審視人與自然之間的關係。

縣長張麗善表示，今年成龍濕地流動藝術饗宴除邀請蔦松藝術高中演出，享譽國際的優人神鼓將演出「聽海之心」，引領觀眾進入濕地與社區居民共同走過的生命歷程，讓大家看見成龍濕地是如何從非常惡劣的環境，變成國家藝術的著名之地。

優人神鼓藝術總監黃誌群老師表示，「聽海之心」是優人神鼓的經典作品，1998年在法國首演，首次在濕地上演出，將結合在地環境，利用竹筏跟藝術，給大家不同的藝術饗宴，他認為這個時代需要振奮、鼓舞以及安定人心的聲音，非常期待當天與觀眾分享這份力量。