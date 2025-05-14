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居家血壓個管模式 早晚測量、定期回診改善最多

中央社／ 台北14日電

國健署透過居家血壓個案管理模式試辦，發現民眾「早晚測量血壓」、「記得要回門診檢查」改善最多，在飲食、運動、生活作息等，具備認知與正向態度，但行為實踐仍不易。

根據衛生福利部統計，民國112年國內10大死因中，與高血壓相關的心血管疾病名列前茅，排行第7位，死亡人數與死亡率皆較前一年攀升。高血壓性死亡率從102年的每10萬人口21.8，10年內增加到每10萬人口38.3。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天在記者會提醒，高血壓初期通常沒有特別感覺，需透過「定期測量」才能掌握自身血壓狀況，近年持續宣導18歲以上民眾每年在家量1次722血壓值，也就是連續量血壓7天、早晚各1次、每次量2遍。

國健署與台灣高血壓學會攜手社區醫療機構，從111年起開發居家血壓個案管理服務模式，針對疑似有高血問題的民眾，由醫事人員指導居家血壓管理，在取得民眾知情同意之下，民眾端分享血壓數據，讓醫事機構人員登記管理，追蹤民眾血壓狀況，即時與血壓異常的民眾討論處理方式。

台灣高血壓學會分享3年試辦計畫成果，發現高血壓和年齡成正比的刻板印象，以為無症狀為控制良好，易忽視高血壓控制及規律追蹤的重要性，透過居家血壓個案管理，「早晚測量血壓」、「記得要回門診檢查」改善最多，在飲食、運動等血壓管理生活作息具備認知與正向態度。

台灣高血壓學會副理事長鄭浩民提到，居家量血壓的好處非常多，包含對心血管事件預測力更強，數據較多，更易掌握病患血壓變化模式，幫助診斷白袍高血壓、隱匿高血壓，還能更好用以評估用藥與介入效果。過去3年試辦計畫，確實為血壓控制帶來良好影響。

針對家中沒血壓計的民眾，國健署透過公部門與民間產業協力合作，鼓勵醫療院所、社區藥局及民眾觸及率高的場所，如超商、量販店、車站及農漁會等，設置正確血壓健康站，供民眾免費使用。

吳昭軍說，除了定期測量血壓，從年輕時養成健康生活習慣，低油、糖、鹽及高纖（三低一高）的飲食原則、拒菸酒、適度運動，包含1天至少運動30分鐘等，保持良好的身體狀態，才能減少心血管疾病急性發作的風險。

死亡率 運動 高血壓

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