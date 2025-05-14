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木工車床藝術家楊佩曦偏鄉創作 邊角料廢料華麗變身

中央社／ 嘉義縣14日電

木工車床藝術家楊佩曦去年底將工作室從北部遷移嘉義，在靜僻鄉下發揮天馬行空想像，透過木工車床將邊角料、拆屋舊料變成華麗藝品，並投稿國外知名車床期刊，作品獲國內外收藏家珍藏。

多年在北部發展的楊佩曦，去年與父母搬到嘉義縣太保市居住，並延用網路部落格時代取的名字在六腳鄉成立「黑羊工作室」，配置了3台木工車床、修邊機及各種木作工具，為平靜鄉下帶來不同藝術氣息與工作聲。

楊佩曦接受中央社記者訪問說，她畢業於美國羅德島設計學院，原本在建築事務所上班，2008年時接觸木工車床，就愛上了這門工藝，師承木工達人陳秉魁。

「這原本只是週末嗜好，逐漸轉變成專業技能」，楊佩曦說，近年辭了工作，開始認真創作，進而尋求國內外展出機會，也曾在科技大學教授木工車床技巧；因為自己外語能力不錯，多次投稿國外許多知名車床期刊與大家分享技法與創作，作品也獲得國內外收藏家的收藏。

有別於一般藝術家都在大都會尋求機會，楊佩曦卻反其道而行，她說有網路在哪裡創作都一樣，作品透過網路就能無遠弗屆；此外六腳離高鐵嘉義站很近，方便有興趣的人來跟她學習，目前學生有從台北、台中來的。

楊佩曦說，她與其他木工車床工藝家不同之處，是將車床與修邊機做結合，做出不一樣的東西，把頭殼天馬行空想法展示出來；她不挑材料，雕刻的邊角料、拆屋的舊料、漂流木都可拿來創作。

楊佩曦最近創作有「類青銅器」與「宇宙星辰」系列，以木頭做出像青銅的爵、鼎，用球體展現出日月星辰，更多是實用性質的「鍋碗瓢盆」，只不過都是木頭製的；楊佩曦說，到臉書（Facebook）「黑羊工作室」，就能看到她與眾不同作品，歡迎賞析。

嘉義 網路

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