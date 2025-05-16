遠東百貨「端午禮品首選」 祝福心意全送到

遠東百貨總經理徐雪芳(右三）、營運長林彰豐(左一)、副總陳佑任(右一)嚴選端午好禮，青蛇梁語玹(左二起)、白蛇噓星聞小編、許仙大飛也說讚。 圖／遠百 提供

一年一端午，粽葉飄香五月五，端午節正是品嘗萬「粽」滋味的時候。遠東百貨為迎接端午佳節，由遠百總經理徐雪芳與選品團隊一起挑選端午粽禮，在《端午禮品首選》中除了有各式名粽任選外，還有蔬食組合、相聚時刻不可少的甜品，到特色文創茶禮等，一次滿足送禮與自用的全方位需求。

福華大飯店/端陽飄香粽禮盒

2025由江南春主廚劉宜嘉精心研製，歷久經典鮑魚干貝粽，造就蘊含豐饒鮮味的頂級系列「端陽飄香粽禮盒」，海陸交縱味蕾的食感旅行，口口是驚喜、各個有特色，經典與創新碰撞出令人一嘗上癮，久久未能忘懷的獨特味道。8入建議售價2,288元，冷凍保存60天。

福華大飯店/端陽飄香粽禮盒。 圖／遠百 提供

台北遠東香格里拉【粽享食尚風潮禮袋】

內含：麻油雞肉粽200g*1+香宮經典烤鴨粽220g*1+五福粽200g*3黑麻油與老薑慢火煸香，雞腿肉與猴頭菇燉煮入味。糯米吸收食材精華，枸杞增添甘甜。主廚以香宮招牌的掛爐烤鴨入粽，肉汁豐盈。鹹蛋黃增添香濃層次，集結傳統風味的鹹蛋黃、魷魚及豬肉等上選食材，為鹹香糯口的長糯米飯更添風味。售價1488元/5入（共1020g）

台北遠東香格里拉【粽享食尚風潮禮袋】。 圖／遠百 提供

祥和蔬食/嚴選綜合素粽套組

內含原味素粽2入(每顆200g)、辣味素粽2入(每顆200 g)、甜粽2入(每顆100g)嚴選綜合素粽套組建議售價880元，冷凍保存1年。

祥和蔬食/嚴選綜合素粽套組。 圖／遠百 提供

膳馨民間創作料理/傳香經典粽禮盒

麻油鴨肉粽精選台灣在地鴨腿肉慢火煨煮，搭配香醇麻油，層層釋放誘人風味，內餡融合綿密栗子、脆口菱角仁與濃郁鹹蛋黃，層次豐富，入口滿是細膩滋味。古早味肉粽保留懷舊滋味，台灣在地豬五花鹹香油潤，全程採用南部粽繁複水煮工法，緊鎖粽香與餡料精華，是端午送禮與自享的極致選擇。內含麻油鴨肉粽X3、古早味肉粽X2，建議售價620元，冷凍保存12個月。

膳馨民間創作料理/傳香經典粽禮盒。 圖／遠百 提供

台北文華東方酒店/X.O.醬禮盒

台北文華東方酒店屢獲國際極負盛名富比士五星殊榮，致力於提供聞名遐邇的傳奇式服務。米其林一星中餐廳「雅閣」廣受饕客歡迎的手工X.O.醬，以精選優質干貝、蝦米以及金華火腿，加入台灣在地有機辛香料，精心炮製而成。建議售價1,280元，未開封常溫保存3個月。

台北文華東方酒店/X.O.醬禮盒。 圖／遠百 提供

端午限定 神戶風月堂/緋紅綜合禮盒

內含大法蘭酥香草、草莓、可可風味各1共3入，大抹茶法蘭酥2入，抹茶法蘭酥、紅茶法蘭酥、神戶巧克力棒各3入，雙圓餅乾、奶油捲餅乾各4入，可可捲、覆盆莓、脆片餅乾各2入，神戶巧克力棒3入象徵豐收吉祥，傳遞祝福，是端午送禮首選。緋紅綜合禮盒28入318.5g建議售價1,080元，常溫保存30天。

神戶風月堂/緋紅綜合禮盒。 圖／遠百 提供

炆久之芯/CC有感亮妍果凍

1日1條，凍結時光，由內而外散發透亮光芒，以西西里島血橙與橄欖為主要成分，補充身體每日亮采所需。20gX14建議售價1,388元，常溫保存18個月。

炆久之芯/CC有感亮妍果凍。 圖／遠百 提供

六月初一/仙萼長春對杯8結蛋捲禮盒

故宮聯名典藏款、高質感仙萼長春對杯組，搭配獨一無二的8結蛋捲，送禮實用又典雅。8結蛋捲禮盒每組建議售價1,100元，蛋捲常溫保存4個月。

六月初一/仙萼長春對杯8結蛋捲禮盒。 圖／遠百 提供

台北晶華酒店/玫瑰凍頂香檳烏龍

嚴選南投縣鹿谷鄉在地的凍頂烏龍，搭配屏東九如特殊培育獲得神農獎肯定的有機無毒大花玫瑰，將氣體注入精萃出最佳狀態的玫瑰烏龍茶湯，隨著壓力和時間與二氧化碳逐漸融和，讓茶湯產生出如香檳般細緻的口感。720ml建議售價售價：1,080元，冷藏保存10個月。

台北晶華酒店/玫瑰凍頂香檳烏龍。 圖／遠百 提供

茶立方工坊/台灣茗饗曲茶磚精品禮盒

內含台灣地圖造型四季春茶磚150克， 迷你台灣地圖造型金萱茶真空包8克X2，迷你台灣地圖造型烏龍茶真空包8克X2， 建議售價2,800元，未開封常溫保存3年。

茶立方工坊/台灣茗饗曲茶磚精品禮盒。 圖／遠百 提供

2025《端午禮品首選》專刊即日起到6月1日在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在4樓專櫃)。購買專刊好禮持HAPPY GO卡消費滿888元以上即送100元美食餐飲抵用券一張，購買兩件以上可享9.5折優惠。

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