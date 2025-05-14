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影／辦公聽會釐清定位 陳昭姿：燃燒SRF及廢棄物不應視為再生能源

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
立委陳昭姿（右）及數個環保團體舉行記者會。陳昭姿強調燃燒SRF及廢棄物絕不應被視為再生能源，呼籲經濟部能源署修訂「再生能源發展條例」第三條，刪除廢棄物的再生能源定義，以更正長久以來的錯誤。記者季相儒／攝影
立委陳昭姿（右）及數個環保團體舉行記者會。陳昭姿強調燃燒SRF及廢棄物絕不應被視為再生能源，呼籲經濟部能源署修訂「再生能源發展條例」第三條，刪除廢棄物的再生能源定義，以更正長久以來的錯誤。記者季相儒／攝影

立法委員陳昭姿與監督施政聯盟今天下午在立法院聯合舉辦「SRF的爭議與挑戰公聽會」，釐清固體再生燃料（SRF）在能源政策中的定位。公聽會參與者將從環境、經濟與技術等多角度探討SRF對碳排放、空氣汙染及對健康的潛在影響，進行跨界公開對話。

在公聽會之前，立委陳昭姿及數個環保團體舉行簡短記者會，說明此次公聽會的目的。陳昭姿強調，燃燒SRF及廢棄物絕不應被視為再生能源，呼籲經濟部能源署修訂「再生能源發展條例」第三條，刪除廢棄物的再生能源定義，以更正長久以來的錯誤。

立法委員陳昭姿（左二）與監督施政聯盟今天下午在立法院聯合舉辦「SRF的爭議與挑戰公聽會」，釐清固體再生燃料（SRF）在能源政策中的定位。公聽會參與者將從環境、經濟與技術等多角度探討SRF對碳排放、空氣汙染及對健康的潛在影響，進行跨界公開對話。記者季相儒／攝影
立法委員陳昭姿（左二）與監督施政聯盟今天下午在立法院聯合舉辦「SRF的爭議與挑戰公聽會」，釐清固體再生燃料（SRF）在能源政策中的定位。公聽會參與者將從環境、經濟與技術等多角度探討SRF對碳排放、空氣汙染及對健康的潛在影響，進行跨界公開對話。記者季相儒／攝影

SRF 再生能源 陳昭姿

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