影／辦公聽會釐清定位 陳昭姿：燃燒SRF及廢棄物不應視為再生能源

癌症初期的症狀有哪些呢？內科醫師謝文斌發文，稱一名70歲的阿公生活很單純，不菸不酒，但近期出現「食慾不振」的症狀，經過二次胃鏡檢查後，才發現是罕見的胃內淋巴癌，也告誡民眾，不要輕忽身體的異常，癌症早期發現，才能爭取治療的機會。

2025-05-14 14:51