誤點10分鐘退費「民眾憂賠到死」台鐵：要符合特定條件

台鐵公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點10分鐘，乘客不願等待搭乘，可於1年內退票，且不收手續費，引發外界討論，有臉書粉專質疑報導錯誤，民眾也憂心此舉恐讓台鐵「賠錢賠到死」。台鐵今再強調，是要在「特定條件」下列車誤點逾10分鐘，退票不扣手續費。

根據台鐵公告最新「旅客運送契約」內容，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點逾10分鐘，乘客不願等待搭乘，可於1年內退票且不收手續費，不少民眾憂心台鐵公司化首年就虧損逾130億，若新規定實施恐「賠錢賠到死」，也有臉書粉專質疑媒體報導有誤。

事實上，台鐵公司在今年4月23日悄悄地在官網上的「最新消息中」，公布最新「旅客運送契約」，沒有額外對外宣傳，昨天媒體詢問報導時，第一時間還疑忘記最新旅運契約已公布，直說退票規則維持過去方式，在「沒有天災、天氣晴朗的情況下，若列車損壞導致誤點逾45分鐘才可全額退費」，直到媒體再三確認、多次詢問後，才確認最新旅運契約的退費規定。

由於外界輿論仍多，台鐵今再度於官方臉書說明，乘客在尚未乘車前，若在特定條件下列車誤點逾10分鐘，退票不扣手續費；乘客若已乘車，列車延誤歸責台鐵情況下，45分鐘以上可辦理全額退費，列車延誤不可歸責台鐵情況下，120分鐘以上可免費乘車一次。

至於何謂「特定條件」？台鐵舉例，像是8日汐止至七堵站因電車線設備受損導致大延誤，總計27列車受影響，延誤時間735分鐘，這種因電車線設備受損，歸責於台鐵公司的情況下，尚未乘車者，可在1年內全額退票，且不收手續費；但如果是人員落軌、天災導致列車故障如暴雨導致軌道淹水，造成列車延誤等情況，歸責不在於台鐵公司，就不算在特定條件。

台鐵指出，公司致力提供旅客快速、便捷、準點的服務，本次旅客運送契約更新將於6月23日正式上路，針對因故延遲部分，公司除積極檢討改進外，也放寬旅客退票規定限制，讓旅客可更加彈性進行運具選擇，希望提供旅客更完善的乘車服務。