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麥加朝覲6月4日起跑 必備流腦疫苗 長者得有新冠免疫證明

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
沙烏地阿拉伯（沙國）麥加朝覲6月4日展開，疾管署提醒民眾要前往當地朝覲，應該在行前到旅遊醫學門診諮詢，同時必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗。示意圖，本報資料照片
沙烏地阿拉伯（沙國）麥加朝覲6月4日展開，疾管署提醒民眾要前往當地朝覲，應該在行前到旅遊醫學門診諮詢，同時必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗。示意圖，本報資料照片

每年吸引超過數百萬名穆斯林的伊斯蘭教麥加朝覲儀式，即將在6月4日展開。疾管署發言人羅一鈞提醒民眾要前往當地朝覲，應該在行前到旅遊醫學門診諮詢，同時必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，長者以及慢性病等族群還要出示新冠免疫證明；同時也建議接種流感疫苗，及留意M痘等疫情。

沙烏地阿拉伯（沙國）麥加朝覲6月4日展開，羅一鈞表示，欲前往的民眾應留意沙國預防接種規範，行前2至4周先到旅遊醫學門診諮詢。若出發當地後出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，且於返國時主動通報機場檢疫人員，以保障個人健康。

根據沙國政府規定，朝覲及副朝覲者必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並應出示國際預防接種證明書（黃皮書）；接種證明書在接種後10日生效，效力為5年。另外，65歲以上族群、懷孕、慢性疾病及遺傳性血液疾病等朝覲者，應出示COVID-19免疫證明，如：113至114年更新病毒株的疫苗接種證明、110至112年完成2劑基礎劑接種證明或113年由實驗室核發的確診康復證明。

另外，沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）及M痘等旅遊疫情等級第一級注意（Watch）國家，羅一鈞表示，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶、出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域。沙烏地阿拉伯也建議所有朝覲及副朝覲者接種新冠疫苗及季節流感疫苗。

羅一鈞提醒，民眾可採行必要措施，以避免蚊蟲叮咬，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等個人防蚊措施。民眾行程中或返國後21天內出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。

流感疫苗 羅一鈞 醫學

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