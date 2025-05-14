獨／療效國際認可 健保署明討論兒童癌症質子治療給付

醫療技術進展，國內各大醫療體系，包括長庚、北醫、台大、榮總體系等，均發展質子治療中心。質子治療比起傳統放射線治療，可減少病人副作用，且根據國際文獻，質子治療用於兒童癌症，治療成效最佳。台灣放射腫瘤醫學會向衛福部健保署提案，將「兒童固體腫瘤」納入健保給付，短期雖會增加財務支出，但預期可大幅減少後遺症帶來的社會成本。對此，健保署持正面支持態度。

台灣放射腫瘤醫學會秘書長李欣倫表示，兒童癌症分血液癌症、固體腫瘤二類，血液癌症如血癌、白血病等，需使用化學治療，固體癌症則可使用質子治療。近5年國際醫學實證已累積共識，認為兒童癌症使用質子治療，安全性最高、傷害性最小，在現有治療技術中，最能夠保存未受腫瘤侵犯的正常組織，「也許10年後會有新的技術，但目前傷害最小的局部治療技術是質子治療。」

李欣倫說，學會提案有二大考量，第一是兒癌較為少見，質子治療納健保不會造成太大財務衝擊，第二是使用質子治療，雖會增加病人治療初期健保財務支出，但後期可減少9成以上後遺症，把時間線拉遠，處理慢性病的健保支出、社會成本都會減少，例如病人可能不需要長期復健，出現生長發育、智力問題需要就醫的情況也會減少，把投資放在前面，節省後遺症造成的醫療成本。

兒童固體腫瘤以中樞神經癌症如腦癌等為最多，其次則是軟組織肉瘤。李欣倫說，全台兒童固體腫瘤人數，每年約一至二百人，應不會造成健保過大負擔，不過，學會立場是完全配合衛福部政策，畢竟資源有限，大家都希望獲得好的照顧。

健保署醫務管理組長劉林義表示，已收到放射腫瘤醫學會聯繫，學會明天將赴健保署說明，會議將由署長石崇良親自主持，討論後署方會提供修正意見，由學會帶回討論後，後續再正式遞交提案。健保署立場支持兒童質子治療納保，但一項新治療科技提出納入健保，依程序必須檢視實證研究成效，並評估成本效益後，再行定奪。

台大癌醫分院放射腫瘤部主任許峯銘表示，質子治療實證最充分的治療領域為兒童癌症，兒童使用放射治療，可延長後續存活及餘命，質子治療與放射治療效果相近，卻能減少副作用，可運用在腦癌、神經母細胞瘤、肉瘤等，使用病人數不是很高，目前署方、立法委員等，都持正面支持態度，不過後續還需討論，納保後如何確保財務健全。

許峯銘表示，質子治療不論硬體建設成本高，不僅設備很貴，所需場地也較大，且為維持設備運轉，需進行專業人員訓練，也需要高昂成本，才能確保治療品質無虞。不過，以英國為例，日前該國已公布指引，認為兒童癌症應優先考慮質子治療為選治療，後續學會需與健保署協調，看如何訂定給付費用，嘉惠病人。