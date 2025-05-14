電波除皺、超音波拉提 醫：不是所有人都適合

非侵入式醫美當道，醫師提醒，不是所有人都適合電波除皺及超音波拉提，如兒童、孕婦、植入式心律調節器、有傷口都不建議，也應避免過度或頻繁施打，嚴重恐燙傷、神經受損。

愛美是人的天性，尤其近年隨科技進步，非侵入式醫美主打沒有傷口、幾乎無恢復期就能對抗歲月痕跡，衛生福利部食品藥物管理署今天舉辦衛教記者會，提醒民眾應至合格醫療院所，尋求專業醫師協助，同時選用合格醫療器材，以免傷了荷包又傷身。

電波除皺及超音波拉提治療是熱門選項，林口台北長庚醫院皮膚部醫師王芳穎說明差異，電波為容積式加熱，溫度約攝氏55到65度間；超音波拉提則是點狀加熱，溫度更高，約60到70度。

王芳穎說，因為加熱方式不同、副作用也不太一樣，電波可能出現紅腫、刺痛、水泡、麻木、脂肪層流失等狀況；音波則可能導致酸痛、瘀青、神經抽痛，甚至短暫肌肉無力或神經受損。

王芳穎建議，療程間隔至少1年，避免過度操作，「若傷到筋膜層，一旦筋膜斷裂恐導臉垮掉，而且無法回復」。

雖然療效吸引人，但王芳穎提醒，這類療程並不適合所有人。包括孕婦、兒童、有心臟植入器材、傷口或感染部位、癲癇與精神疾病控制不佳者，不建議接受電波療程；若近期做過臉部手術、植入物尚未癒合，或有囊腫型痤瘡、顏面神經異常者，則應避免音波拉提。

食藥署醫療器材及化粧品組科長林汝青表示，合法用於拉提與除皺的設備皆屬第2等級醫療器材，上市前須經嚴格審查，消費者進行療程前應主動確認「選擇合格醫療院所、醫師具執業登記資格、使用器材具食藥署核准許可證」。

食藥署副署長王德原補充，2024年各地衛生局查獲非法醫材超過2300件，其中不乏醫美相關醫材，另與海關合作也已攔截違法進口醫材如除毛儀、玻尿酸針劑等逾120件。近5年電波療程尚無不良反應通報，音波則有2件不良反應、1件品質問題，多因機器故障或操作不當，均為短暫性損傷。