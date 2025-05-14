70歲患者不菸不酒卻罹胃內淋巴癌 醫師示警：1症狀易被輕忽

癌症初期的症狀有哪些呢？內科醫師謝文斌發文，稱一名70歲的阿公生活很單純，不菸不酒，但近期出現「食慾不振」的症狀，經過二次胃鏡檢查後，才發現是罕見的胃內淋巴癌，也告誡民眾，不要輕忽身體的異常，癌症早期發現，才能爭取治療的機會。

內科醫師謝文斌在臉書發文，表示有一名70歲的患者，不菸不酒不吃檳榔，生活習慣很健康，但近月出現食慾不振的情況，精神狀態也不好，一開始到社區診所就診，吃藥仍未改善才找他做進一步檢查。一開始他安排胃鏡檢查，發覺胃部有潰瘍病，經過藥物合併除菌治療，患者食慾逐漸正常。

謝文斌透露，就算患者精神狀況好很多，但胃黏膜的外觀還是不太正常，於是安排第二次胃鏡檢查，沒想到經過切片後，病理報告顯示為罕見的胃內淋巴癌（Diffuse Large B-cell Lymphoma），隨後便安排病患轉至血液腫瘤科治療。

謝文斌指出，胃潰瘍不總是良性的，某些惡性病灶會偽裝成潰瘍模樣，胃潰瘍必須持續追蹤，胃鏡不是單純「再看一次」而已，必須傷口完全癒合，才能放心。

謝文斌提醒，食慾不振不只是小問題，病人要時刻注意自身的情況，而身為醫師就是要察覺潛藏的異常，盡早介入，早點發現才能爭取治療的機會。