行人違規取締數暴增51% 交通部「為減少事故」：取締不分駕駛、行人

為降低行人死傷，交通部修法重罰汽車駕駛不讓行人肇事罰則，但行人違規闖紅燈情況也引發駕駛團體不滿，要求提高罰鍰至1.8萬元。交通部公布取締件數，今年1至3月汽車不停讓開罰3萬件、行人違規取締2.6萬件，其中抓行人違規大增51%。交通部表示，違規取締不分駕駛或行人，都是為減少事故。

交通部修法加重汽車駕駛不讓行人罰則，其中駕駛人未停讓行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為1.8萬元及3.6萬元，最快6月底上路，但目前行人違規闖紅燈罰款卻僅500元，引發駕駛人團體不滿，要求行人闖紅燈罰款應提高至1.8萬元，並預告將在5月19日包圍交通部繞行抗議。

交通部在臉書粉專公布行人、汽機車不讓行人取締統計，2023年車輛路口不停讓行人取締數為14萬439件，2024年則取締11萬179件，違規取締件數減少21.5%；行人違規取締2023年則有7萬839件，2024年取締8萬5239件，增加了20.3%。

此外，今年1月至3月車輛路口不停讓行人取締3萬232件，比去年同期的2萬6299件多取締14.9%；行人違規取締今年1月至3月為2萬6497件，比去年同期的1萬7534件，違規取締大幅增加51%。

交通部表示，談論交通安全，關鍵不在於「站哪一邊」，而是「如何有效避險」，交通規則設計初衷就是讓每名用路人提升安全，所以取締違規不分駕駛或行人 ，目的都是為了減少事故發生的可能。

交通部進一步指出，行人與車輛本就是「不對等」的存在，一旦碰撞，受傷最重的往往是行人，因此交通政策必須持續強化對弱勢用路人的保護，為讓所有人都能平安回家，請駕駛一定要停讓行人 ，用行動守護彼此安全。