快訊

藝人威廉涉閃兵 今在台東機場被警方拘提了

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

聽新聞
0:00 / 0:00

研究：兒童時期超重 將來肥胖風險加倍

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
6歲兒童的BMI是成年期肥胖最可靠的預測指標，尤其對防止體重增加有重要影響。示意圖／ingimage
6歲兒童的BMI是成年期肥胖最可靠的預測指標，尤其對防止體重增加有重要影響。示意圖／ingimage

過重兒童要注意，小心長大後更容易肥胖！荷蘭研究指出，過重兒童6歲時BMI每增加一單位，其在18歲時超重或肥胖的風險就會增加一倍以上。隨著全球肥胖率持續上升，專家呼籲，孩子生命最開始的五年是關鍵，要維持良好體態才能更健康長大。

6歲前體重是關鍵

衛報》報導，一項荷蘭研究追蹤了數千名兒童於2歲、6歲、10歲、14歲和18歲時的BMI，發現過重兒童6歲時BMI每增加一單位，其在18歲時超重或肥胖的風險就會增加一倍以上。對此，6歲兒童的BMI是成年期肥胖最可靠的預測指標，尤其對防止體重增加有重要影響。

數據顯示，在3528名青少年中，在2歲時被認為超重或肥胖有32.3%，6歲時為22.3%，10歲時為24.7%，14歲時為20.6%。此外，6歲前將體重減為健康指數的過重兒童，其在青少年晚期的超重或肥胖風險會降低，然而，如果在6歲後才開始減肥，肥胖風險將可能持續增加。

「孩子生命最開始的五年是關鍵。」鹿特丹伊拉斯姆斯大學醫學中心格魯特強調，如果想要幫助子孫後代更健康長大，並過上幸福、健康的生活，人們必須了解兒童是如何成長和發展。

肥胖症比例大增

News-Medical》指出，隨著全球肥胖率急劇上升，預計到2050年全球六分之一的兒童和青少年將患有肥胖症，而未來五年內的肥胖比例恐大幅增加。

其中，布里斯托大學的研究發現，英國超重青少年的數量增加了50%，從2008-2010年的22%增加到2021-2023年的33%。如今，許多孩子到18歲時仍被歸類為超重或肥胖。

布里斯托皇家兒童醫院兒科內分泌顧問醫生吉里表示，超加工食品消費量增加、螢幕時間過長導致久坐不動的生活方式、睡眠不足以及心理健康問題日益嚴重等多種因素，導致青少年肥胖率過去15年來呈顯著上升。

【更多精采內容，詳見

肥胖 風險

延伸閱讀

台中清水高中音樂班3學生跨領域探索 錄取海牙與北藝大跨域音樂學程

影／德國奶奶缺錢打工 竟夾藏市價千萬毒品來台闖關

台灣人工哺育大猩猩「寶寶」荷蘭罹病亡 北市動物園證實已安樂死

荷澳稱ICAO委員會裁定 俄要為擊落馬航MH17負責

相關新聞

誤點10分鐘退費「民眾憂賠到死」台鐵：要符合特定條件

台鐵公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點10分鐘，乘客不願等待搭乘，可於1年內退票...

70歲患者不菸不酒卻罹胃內淋巴癌 醫師示警：1症狀易被輕忽

癌症初期的症狀有哪些呢？內科醫師謝文斌發文，稱一名70歲的阿公生活很單純，不菸不酒，但近期出現「食慾不振」的症狀，經過二次胃鏡檢查後，才發現是罕見的胃內淋巴癌，也告誡民眾，不要輕忽身體的異常，癌症早期發現，才能爭取治療的機會。

行人違規取締數暴增51% 交通部「為減少事故」：取締不分駕駛、行人

為降低行人死傷，交通部修法重罰汽車駕駛不讓行人肇事罰則，但行人違規闖紅燈情況也引發駕駛團體不滿，要求提高罰鍰至1.8萬元...

國定假日「4+1」 人力銀行：企業須重新排班、計算加班及早因應

立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，今年起，國定假日新增9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲...

麥加朝覲6月4日起跑 必備流腦疫苗 長者得有新冠免疫證明

每年吸引超過數百萬名穆斯林的伊斯蘭教麥加朝覲儀式，即將在6月4日展開。疾管署發言人羅一鈞提醒民眾要前往當地朝覲，應該在行...

獨／療效國際認可 健保署明討論兒童癌症質子治療給付

醫療技術進展，國內各大醫療體系，包括長庚、北醫、台大、榮總體系等，均發展質子治療中心。質子治療比起傳統放射線治療，可減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。