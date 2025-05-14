研究：兒童時期超重 將來肥胖風險加倍

過重兒童要注意，小心長大後更容易肥胖！荷蘭研究指出，過重兒童6歲時BMI每增加一單位，其在18歲時超重或肥胖的風險就會增加一倍以上。隨著全球肥胖率持續上升，專家呼籲，孩子生命最開始的五年是關鍵，要維持良好體態才能更健康長大。

6歲前體重是關鍵

《衛報》報導，一項荷蘭研究追蹤了數千名兒童於2歲、6歲、10歲、14歲和18歲時的BMI，發現過重兒童6歲時BMI每增加一單位，其在18歲時超重或肥胖的風險就會增加一倍以上。對此，6歲兒童的BMI是成年期肥胖最可靠的預測指標，尤其對防止體重增加有重要影響。

數據顯示，在3528名青少年中，在2歲時被認為超重或肥胖有32.3%，6歲時為22.3%，10歲時為24.7%，14歲時為20.6%。此外，6歲前將體重減為健康指數的過重兒童，其在青少年晚期的超重或肥胖風險會降低，然而，如果在6歲後才開始減肥，肥胖風險將可能持續增加。

「孩子生命最開始的五年是關鍵。」鹿特丹伊拉斯姆斯大學醫學中心格魯特強調，如果想要幫助子孫後代更健康長大，並過上幸福、健康的生活，人們必須了解兒童是如何成長和發展。

肥胖症比例大增

《News-Medical》指出，隨著全球肥胖率急劇上升，預計到2050年全球六分之一的兒童和青少年將患有肥胖症，而未來五年內的肥胖比例恐大幅增加。

其中，布里斯托大學的研究發現，英國超重青少年的數量增加了50%，從2008-2010年的22%增加到2021-2023年的33%。如今，許多孩子到18歲時仍被歸類為超重或肥胖。

布里斯托皇家兒童醫院兒科內分泌顧問醫生吉里表示，超加工食品消費量增加、螢幕時間過長導致久坐不動的生活方式、睡眠不足以及心理健康問題日益嚴重等多種因素，導致青少年肥胖率過去15年來呈顯著上升。

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