517世界高血壓日 定期測量早治療

「多量血壓，才有機會預防心血管疾病！」國健署14日與台灣高血壓學會合作，鼓勵18歲以上民眾每年在家量1次722血壓值。若家中沒血壓計，超商、量販店、車站等地近年來也設立愈來愈多正確的血壓健康站供民眾使用。國健署提醒，低油、糖、鹽及高纖的飲食原則、拒菸酒、適度運動，才能降低心血管疾病風險。

多量血壓多預防

根據衛生福利部死因統計結果，112年國內十大死因中，與高血壓相關的心血管疾病名列前茅，為協助民眾盡早發現血壓健康問題、及早介入，國民健康署持續宣導18歲以上民眾每年在家量1次722血壓值（即連續量血壓7天、早晚各1次、每次量2遍）。

「相較於診間量測，居家血壓能更真實反映患者日常血壓狀況，且對心血管事件的預測力更高。」台灣高血壓學會副理事長鄭浩民指出，現在還有高血壓遠端監測系統，結合藥局個案管理，可有助於降低血壓、並改善高風險族群對於高血壓自我管理的知識、態度與行為，盼民眾多加參考利用。

每天應運動30分鐘

針對家中沒血壓計的民眾，國民健康署也透過公部門與民間產業協力合作，鼓勵醫療院所、社區藥局及民眾觸及率高的場所(如超商、量販店、車站及農漁會等）設置正確血壓健康站，供民眾免費使用。

國健署提醒，高血壓初期通常沒有特別感覺，需透過「定期測量」才能掌握自身血壓狀況，並從年輕時養成健康生活習慣，低油、糖、鹽及高纖（三低一高）的飲食原則、拒菸酒、適度運動（1天至少運動30分鐘），保持良好的身體狀態，方能減少心血管疾病急性發作的風險。

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