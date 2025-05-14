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國定假日「4+1」 人力銀行：企業須重新排班、計算加班及早因應

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，確定自2025年起新增四個國定假日。圖／聯合報系資料照片
立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，確定自2025年起新增四個國定假日。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，今年起，國定假日新增9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日，以及農曆小年夜，5月1日勞動節全國放假，不再只有勞工適用。104人力銀行14日表示，民生消費產業及早規劃營業及人力因應方案，須重新排班、計算加班費

勞動部統計，2024年台灣每位受僱員工的正常工時及加班工時合計達2,020個小時，在三十九個主要國家中，排名全球第5、亞洲第2，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加、以及智利。立法院最新三讀，2025年起，新增五天國定假日。104人力銀行人力資源處協理江錦樺提出以下四大影響。

第一，迎接第4季假期紅利，企業營銷及人力及早因應。勞工越來越重視工作與生活平衡，「連假必出遊、提早排起來」已成工作之餘的療癒良方。因民生消費產業持續缺工，觀光旅遊、餐飲美食、批發零售等民生消費產業迎接新一波假期商機時，應提早納入人力供給，儘可能多元招募兼職、工讀生、新住民、外籍人士、或中高齡等彈性人力，掌握假期商機。

第二，若製造業和民生消費產業採排班制，當國定假日增加，而企業希望生產線照常運作或趕訂單出貨，或是店頭門市照常營業、甚至調度更多員工服務假日消費潮，就必須重新排班，並計算加班費或提供補休。以2025年10月為例，含中秋節、雙十節已有10個休假日，新增光復節之後，變成11個休假日，雖然排班制員工遇國定假期可和其他日期對調，但仍需休滿休假日天數，如果沒有休滿，就必須額外提供加班費給員工。

第三，當國定假期增加，若員工原有的工作量不減，勢必造成員工負擔加重、或企業必須支付額外的加班費。企業交叉分析專案的重要性與急迫性，重新檢視工作效率和專案的先後順序，避免放假「看得到卻休不到」。企業可優化工作流程，減降不必要的會議或報告，思考部分工作自動化的可能性；盤點員工的工作量，提供專案人力支援減降負擔；協助員工建立高效的工作節奏與工作項目先後排序能力。

第四，因應最近三年的大缺工潮，部分企業以「優於」法定的假勤留才引才，全國新增五天國定假日，優勢假勤相形失色，考驗企業雇主品牌的經營成效，建議企業向員工真誠溝通，也思考配套措施，例彈性工時、混合辦公等，減少員工反彈或信任流失。

加班費 消費

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