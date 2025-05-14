十大死因多與高血壓有關 專家籲最有效防治是「減鹽」
65歲的許先生，10多年前任職大學教師時，因放縱飲食，短短三年體重從65公斤暴增到98公斤，就醫發現血壓異常，超出正常標準值。「你應該是肥胖造成的高血壓，如果減重，血壓一定會下降改善。」在家庭醫師的建議下，半年減了20公斤，至今每天維持量血壓、規律運動、多吃蔬果的習慣，三高已不見紅字。
台灣高血壓學會理事長林彥宏表示，10大死因有多項都跟高血壓相關，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、腎臟疾病等。高血壓被喻為沉默殺手，因早期沒有明顯症狀，因偶爾頭痛、頭暈、胸悶、疲勞、身體不適，忽略常規檢查，等到造成血管傷害後，易導致中風、心肌梗塞、腎臟病變等嚴重併發症。
林彥宏說，為避免長期高血壓所造成的合併症，應該定期測量血壓，以便早期發現、早期控制、早期治療。除了過去宣導的40歲成人定期健康檢查，他建議，因疾病年輕化以及國人飲食西化，18歲以上民眾應每年在家量1次722血壓值，即連續量血壓7天、早晚各1次、每次量2遍。
中華民國心臟學會主任委員鄭浩民指出，飲食中的鈉（鹽）攝取過多，是血壓升高及罹患高血壓的主要原因之一，民眾應改變吃重鹹的飲食習慣。他指出，目前學會正在擬定推行「減鹽運動」，制定減少食鹽和鈉攝入量的指引，希望未來食品標示能有紅綠燈標示，提供消費者選購參考。
鄭浩民說，其他國家已經意識到食鹽攝取過高的嚴重性，這問題跟減糖一樣重要；目前新加坡強制包裝飲料用「營養分級標籤」，目的為減少民眾糖攝取量。他認為，如果能落實「減鹽運動」，全民使用健康低鈉鹽，能平均有效降低收縮壓5mmHg、舒張壓2mmHg。
國健署署長吳昭軍表示，高油、高鹽、高糖不只帶來熱量問題，還有對身體健康的負擔。不論是減鹽或減糖，都希望民眾能從日常生活中落實，至於是否採「營養分級標籤」或是紅綠燈標示，面前都還在討論中，希望年底前彙整專家的會議共識，最快明年有機會能推動。
為強化慢性疾病早期發現早期介入，成人預防保健服務自今年元旦升級，將年齡下調至30歲，國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，今年至2月底，已經有近5萬名30至39歲民眾參加健檢。她強調，政府自去年8月推動「三高防治888計畫」，其中一項目標為找出高風險族群；民眾發現有三高問題時，也要透過健康行為延後三高慢性病的發生。
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