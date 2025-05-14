氣象署證實國家級警報出錯 震央誤判「台東變嘉義」原因曝

中央氣象署今上午10時48分37秒先後針對花蓮縣、台東縣，以及嘉義縣、台南市、高雄市發送國家級警報，提醒台東發生顯著有感地震，但事後發現震央卻是位於嘉義大埔，兩地相差近百公里，且地震規模僅4.5。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，主因東、西部測站密度不平均產生的誤判。

根據氣象署災防告警內容，台東東南海域上午10時48分發生有感地震，但實際震央卻是在西部的嘉義縣大埔鄉山區，兩者相差近百公里，台東最大震度更僅有1級，花東民眾收到警報後一頭霧水。

對於2個警報位於東、西部相差太遠，吳健富說，國家級警報是地震發生後前2秒，以P波振幅預估後面S波的情況，找出震央位置跟規模。

吳健富坦言，由於東南部及南部受限於地形及人口密度，測站數量較少，導致東、西部南端的地震預估容易偏向其中一側，若地震振幅較大，預估就會有落差。

吳健富說，東南部地區多為山脈、人口密度低，受限於電力、通訊網路及交通因素，測站密度較低，僅在人口密集區才有測站，且多設在中小學。

吳健富表示，會造成國家級警報誤判原因，主要是東、西部測站密度不平均，且在南部地區更為明顯，這也是氣象署長期希望解決的問題，但首要需解決的是東南部通訊、電力及交通問題。

吳健富說，今上午10時48分37秒這起地震，原先預估到東部有達規模6.4，後來資料慢慢進來才發現，震央應該是位於中南部地區，但部分地區規模及震度仍有達國家級警報。